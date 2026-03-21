苗市新住民共創咖啡館 認識多元文化

台灣台青柑譜共好協會承接苗南區新住民家庭服務中心，推動成立「新住民共創咖啡館」，昨在於苗栗市開幕。（台灣台青柑譜共好協會提供）

從異國因婚姻來到台灣的新住民愈來愈多，也成為台灣社會重要一部分，由於不少新住民初來乍到不熟悉台灣風俗，許多心裡話難以傾訴。台灣台青柑譜共好協會承接苗南區新住民家庭服務中心，推動成立「新住民共創咖啡館」，昨在於苗栗市開幕，盼透過一杯咖啡，認識多元文化，拉近彼此距離。

舉辦主題活動 慶祝母國節日

發起人曾苡姍觀察到，過去新住民常因資訊斷層或家庭照顧需求，侷限於封閉的家務環境；但許多新住民擁有豐富的料理技藝與創意，只是缺乏舞台與資源，推動成立咖啡館希望扭轉刻板印象，也提供一個聚會、訴說心裡話的空間。

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台灣台青柑譜共好協會指出，未來館內將定期舉辦文化主題活動，如即將到來的印尼開齋節，屆時將推出節慶限定餐點，讓新住民在此慶祝母國節日，也讓台灣民眾有機會近距離接觸多元文化。

不少新住民積極投入各職業訓練課程，例如之前加入政府的家事清潔收納班，成員結業後也成功接下不少工作，讓生活更安穩；台灣台青柑譜共好協會強調，未來會鼓勵新住民積極投入各項就業課程，例如參與烘焙類，可在新住民共創咖啡館販售等。

協會指出，咖啡館將持續推動「共創」精神，邀請更多新住民參與產品研發，如斑蘭葉的清香、印尼咖啡豆的濃厚，並規劃文化交流與課程體驗活動，讓咖啡館不只是空間，更是情感與夢想的連結。

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