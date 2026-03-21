「頭牙」拜土地公 彰市麻糬名店人潮暴增

「春分」碰上「頭牙」，彰化市的麻糬名店這兩天都大排長龍。 （記者劉曉欣攝）

昨天是「春分」，也是農曆二月二日土地公的生日，亦即民間俗稱的「頭牙」與「龍抬頭」之日，許多民眾連續兩天搶買最夯供品麻糬，祭拜土地公求財運，造成彰化縣各麻糬名店大排長龍，不少人看到蜿蜒的排隊人潮，嚇得直接放棄，也有民眾懷疑詢問「土地公會不會吃膩？」，大多數人都說，心誠則靈。

麻糬黏錢 拜甜食講好話

用麻糬祭拜土地公，源於麻糬具有黏性，相傳可以「黏錢」，把財富黏給信徒，另外，麻糬又是軟的甜食，土地公是老翁，牙齒不好，軟的甜食最適合土地公享用，祭拜甜食亦有嘴甜講好話的寓意，保佑信徒人緣好、財源廣進。

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每到土地公的生日前幾天，彰化市的多家麻糬名店都會出現大批人潮，排隊人潮誇張到連肉圓名店、爌肉飯名店都自嘆不如，有的店沒有限制每人購買數量，如果遇到前面有人一買就是數十盒，讓排在後方的人全都看傻了眼。

高人氣店排隊逾百公尺

有民眾大嘆，光是跑了彰化市經營超過半世紀老店「大元麻糬」，高人氣的「玉瓏坊麻糬」與「玉華珍麻糬」等店，店面的馬路站滿排隊人潮，有的人龍還超過一百公尺，讓人見識到信徒為了拜土地公求財運的必勝決心。

但有民眾說，大家全都買一樣的供品，土地公吃了不會膩嗎？難道不會想要吃其它的東西，也有鬆餅店的老闆拿自家招牌鬆餅去拜土地公，老闆認為心誠則靈。

不過，也有人認為因為手工現做麻糬，賞味期間很短，頂多就是二天，加上大多數的民眾，都選在土地公生日當天才去拜拜，才會造成麻糬名店每逢土地公生日，就會人潮暴增。

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