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    首頁 > 生活

    日月潭水位狂掉 水上自行車道也「上岸」

    2026/03/21 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭水位狂掉，就連曾被CNN譽為全球10大最美的水上自行車道也登陸「上岸」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水位狂掉，就連曾被CNN譽為全球10大最美的水上自行車道也登陸「上岸」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭最近因少雨，加上供應下游農業用水，水位已狂掉六公尺，潭區熱門婚紗景點水社壩，可見長堤壩體裸露，「水景」丕變，結婚新人只能儘量「借位」拍婚紗，就連曾被CNN譽為全球十大最美的水上自行車道，也因水位低下登陸「上岸」，現只盼接下來農水需求放緩與春雨報到，以減輕水情壓力。

    日月潭近期持續乾旱，每天從上游武界壩注水入潭約十CMS（每秒立方公尺），但放水給下游卻達十二CMS，蓄水「入不敷出」，導致水位直直落，目前水位七四二．三五公尺，距離滿水位七四八．四八公尺相差超過六公尺，蓄水率為六十四％。

    管理日月潭水庫的台電表示，為配合供應下游一期稻作春耕灌溉用水，三月中旬每天放水量原本要達廿CMS，但因水情吃緊，因此也協調水利署中區水資源分署，以及下游灌區，儘量以濁水溪等天然逕流供應農水，不足部分再由日月潭支應，由於需水高峰將至尾聲，因此最近放水量有比較減少，每天供水約十二CMS即可。

    接下來則因農水需求放緩，從三月廿一日至四月底，預計潭區每天只需放水十CMS，屆時潭區進水、放水可望達到「入出平衡」。

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