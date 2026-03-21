台中國際會展中心3度開幕 挨批一魚多吃

台中市議員「又」收到會展中心開幕邀請函，痛斥「一魚多吃政績秀」。 （議員陳淑華提供）

議員︰ 盧市府大作政績秀 掩飾建設延宕 預算暴增的無能

台中國際會展中心去年十月試營運，配合多檔展出已兩度舉辦開幕典禮，總統賴清德均到場見證，近來不少議員「又」收到邀請函，台中市政府訂三月廿三日舉辦開幕典禮，宣告中台灣首座國際級會展場館正式開幕啟用；三度開幕讓在地綠營議員痛批，「一魚多吃」大作政績秀掩飾建設進度大延宕，預算暴增的無能；藍營議員也嘆，不如把停車等配套做好。

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經發局︰舉辦多場展覽 創造逾15億商機

經發局指出，會展中心已取得室內裝修許可，因此舉辦開幕典禮宣告正式啟用；自營運管理廠商外貿協會接手後，已舉辦多場展覽，帶來超過四十萬人次以上的參觀人潮，創造逾十五億商機。

去年五金工具、今年百工百業展都辦開幕

台中國際會展中心自二〇一九年三月一期主體工程動工，去年十月試營運並舉辦多檔展出，市政府近日廣發邀請函宣佈三月廿三日正式開幕啟用，並稱未來會展中心啟用，將吸引全球買主到台中看展、下單、合作，帶動產業升級與城市發展。

不過，因會展中心去年配合試營運推出首檔展覽五金工具、今年一月推百工百業展，已兩度舉辦盛大開幕典禮，且均邀請賴總統見證，不少議員收到第三次開幕邀請函均大傻眼。

在地民進黨議員陳淑華指出，會展中心在台中市長盧秀燕手中一再延宕，本稱二〇二二年完工，拖到去年才試營運，預算從五十八億暴增到八十八億，竟還一再開幕，「一魚多吃」大做政績秀，只為掩蓋行政不力的事實。

藍議員︰一再開幕 不如做好停車等配套

在地民進黨議員林祈烽也說，會展中心是前市長林佳龍啟動，盧秀燕任內興建一波三折、預算一再追加，花了快八年才收割，開幕典禮一辦再辦，與其卸任前花公帑大作「收割政績秀」，不如好好回歸市政。

在地國民黨議員楊大鋐指出，因緊鄰綠美圖，兩大建設啟動，但停車位嚴重不足，屢見停車上人行道等亂象，與其一再開幕，民眾更盼不如把停車等配套做好。

台中國際會展中心3月23日開幕正式啟用。（市府提供）

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