費仔紀念悠遊卡 一週限時預購

台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在經典賽精彩表現圈粉無數。悠遊卡公司也特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間自今（20日）11:00起至3月26日23:59止。（悠遊卡公司提供）

台灣隊在二〇二六世界棒球經典賽表現不俗，陣中台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）精彩表現更圈粉無數。悠遊卡公司也特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間即日起至三月廿六日晚間十一時五十九分止，於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、博客來品牌旗艦館、momo品牌旗艦館以及PChome24h購物、萊爾富POS預購，採限時不限量預購，一套兩張，每套售價三九九元，預計於五月十一日起陸續到貨。

今年台灣隊首度在經典賽勝過南韓隊，費仔關鍵時刻轟出石破天驚的逆轉兩分全壘打，不僅改寫比數，更點燃全場熱血，最終成功守住勝利，這一擊不僅展現其優異實力，也傳遞出對台灣的認同與熱情，讓全國球迷深受感動。

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