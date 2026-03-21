昔涉馬英九特別費案入獄 余文升任替代役中心主任

北市府替代役中心主任余文（右）。（資料照）

因前總統馬英九在台北市長任內特別費案入獄的前北市府秘書處科員余文，在出獄後回鍋北市府兵役處（現為兵役局）擔任助理員，期間繼續求學取得台北大學碩士學位。昨日，出獄至今十六年的余文升任北市兵役局替代役中心主任，職等為九職等。余文受訪表示，家人朋友都認為他背鍋，但他不認為，確實是自己便宜行事才招致這樣的後果；他也感謝北市府願意重新接納他，並提及很滿足在兵役局的業務，看著役男們成長讓他很有成就感。

出獄回鍋北市府 取得碩士學位

前總統馬英九擔任台北市長時期的市府秘書處科員余文，因馬英九特別費案被檢方依違反貪污治罪條例、偽造文書罪等起訴，最終馬英九獲判無罪，余文則鋃鐺入獄服刑一年；二〇〇九年出獄後，余文回到台北市政府兵役處任職助理員，余文回鍋北市府工作期間還去台北大學唸了碩士，一路負責替代役男相關業務，從助理員一路升到九職等主任，明年將屆齡六十五歲退休。昨日，余文在通訊軟體群組分享，透露自己升任替代役中心主任一職，昨舉行布達典禮。

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余文表示，當年他是承辦人蓋下第一個章，但他也不知道這是不法行為並沒有犯意，但這樣的方式由來已久，否則也不會一千多個幕僚都因為類似案件被調查，不過當時沒想到自己沒有犯意的行為，最終還是面臨入獄處分，這代價還是有點重。他說，自己已經勇於面對犯法後果，也感謝當年的立法機關願意一起努力來解決歷史的共業。

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