大學申請入學名額5萬出頭 創12年新低

大學申請入學將於24日起接受報名，共開出逾5萬個名額，圖為考生參加學測。（資料照）

一一五學年度大學申請入學將於本月二十四日起開始接受報名，共開出逾五萬個名額，為近十二年新低，大學甄選入學委員會指出，共有一四九個校系同時將數學A、數學B設為其檢定科目，僅需通過其中一科檢定標準就可以報名。

甄選委員會統計，今年有六十四所大學共計二二〇六個學系（組）參與申請入學招生，招生名額總數為五萬四五〇個，離島外加名額二四一個、原住民外加名額三一〇六個、願景計畫外加名額五四三個。

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甄選委員會說明，申請入學報名期間自本月二十四日至二十五日止，報名方式可分為學校集體報名及考生個別報名，考生須擇一辦理，若參與學校集體報名者，依集報學校規定時間辦理，且一律採用網路報名，若有重複則以學校集體報名資料為準。

甄選委員會提到，每一考生申請校系數以六個為限，每一校系報名費為一〇〇元，低收入戶考生報名費全免優待，中低收入戶考生第一階段報名費減免六十％。

另外，甄選委員會提醒，學測數學考科分為數學A與數學B兩考科，依招生簡章規定，如校系同時將數學A、數學B設為其檢定科目，考生僅需通過其中一科檢定標準。若考生僅報考數學A、B其中一科，且應考的科目成績通過此等校系所設之檢定標準，仍可報名該校系。

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