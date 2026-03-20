中南部75年來雨量最少 台中等6縣市林火風險增加

每年4月是森林火災好發的風險期。（林業保育署提供）

我國中南部近期幾乎沒有降雨，加上今年春雨變少，尤其清明節將屆，農業部林業保育署昨提醒，台中、南投、嘉義縣、台南、高雄、屏東等六縣市淺山地區林火風險明顯增加，甚至到危險等級，呼籲民眾進入山區避免不必要焚燒行為，也要注意用火安全。

每年十月至隔年四月都是森林火災好發時期，林保署表示，依二〇二一年至二〇二五年統計資料，全台共發生二百廿件森林火災，其中三、四月占一百件、約四十五％，為森林火災高風險月份。

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林保署表示，森林火災超過九成都是人為造成，多因野外焚燒垃圾或農業廢棄物，或是清明期間掃墓焚燒冥紙、山區用火不慎、亂丟菸蒂等。

告警細胞簡訊 提醒民眾謹慎用火

林保署指出，中南部雨量為七十五年來同期新低，隨今年春雨減少，山區環境乾燥，將針對高風險區域運用災防告警細胞簡訊，提醒民眾謹慎用火，避免森林火災發生，也強調依「森林法」規定，在森林區域內未經許可不得引火，違者最高可罰六十萬元；若放火燒毀森林，將面臨三年以上、十年以下有期徒刑，並須負擔賠償責任。

林保署表示，民眾如發現森林火災，可撥打免費專線〇八〇〇─〇〇〇九三〇（您您您，救山林）或一一九通報，經查證屬實之檢舉案件，最高可獲十萬元獎金，最先通報火警者則亦可獲五千元獎勵。

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