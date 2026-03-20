外籍家庭幫傭門檻下修 醫界：少子化救星

行政院會放寬家有未滿十二歲孩童即可申請外籍幫傭。（資料照）

托育催生聯盟：僅前五分之一富裕家庭可受惠

勞動部「外籍家庭幫傭新制」將在四月十三日開放民眾申請，醫界認為可望填補流失的勞動力缺口並減輕育兒壓力。托育及就業政策催生聯盟則估計，所得前五分之一的富裕家庭可受惠，但恐無助提升婦女勞參率。

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144萬戶家庭有資格申請

勞動部政務次長李健鴻表示，據衛福部數據，目前有資格申請的家庭約一四四萬戶，但其中有「特殊需求」的家庭，包括罕病、身障、發展遲緩、單親等人數，達六萬三四六人。

在焦點訪談中，家長代表認為每月在二萬九〇〇〇元至三萬元間，是聘請家庭幫傭可負擔價格範圍，最終是否提出申請，仍會綜合考慮費用負擔、家庭空間、信任度等因素。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，少子化涉及勞動力流失與生育環境結構挑戰，公元二〇〇〇年新生兒仍有卅．五萬人，如今每年僅約十萬人，廿五年間減少約廿萬人，形成各行各業「沒人可請」困境。

洪子仁強調，外籍幫傭應定位為「家務協助者」，負責清潔、洗滌與生活照顧，而非教育職責，可有效分擔雙薪家庭家務負擔，讓父母增加陪伴時間，降低育兒焦慮，進而提升生育意願。

對於外界憂心衝擊本國就業，他認為外籍人力主要補足基層家務工作，不僅不排擠就業，反而能釋放中產階級投入高產值職場，照顧品質關鍵在訓練與管理而非國籍。

托盟：星引進家務工 無助生育率

托盟指出，若所得前五分之一的家庭申請，約增廿八．八萬外籍幫傭進入台灣。不過新加坡自一九八〇年至今引進卅萬名外籍家務工，四十五年來生育率仍下滑至〇．八％，跨國人口學及社會政策學術文獻，也無國家因大量引進外籍幫傭而提振生育率前例，政府想藉此提升婦女勞參率恐怕如緣木求魚。

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