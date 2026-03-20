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    首頁 > 生活

    一孩家庭請外傭 卓揆：非取代托育體系

    2026/03/20 05:30 記者鍾麗華、李靚慧、邱芷柔／台北報導
    行政院會昨日拍板外籍家庭幫傭申請新制，只要家中有一名未滿12歲兒童就能提出申請，4月13日上路。（記者鍾麗華攝）

    行政院會昨日拍板外籍家庭幫傭申請新制，只要家中有一名未滿12歲兒童就能提出申請，4月13日上路。（記者鍾麗華攝）

    提供多一項家務協助選擇 將確保本國工作者權益

    行政院會昨拍板外籍家庭幫傭申請新制，只要家中有一名未滿十二歲兒童就能提出申請，四月十三日上路。行政院長卓榮泰表示，新制並非取代既有托育或照顧服務體系，而是提供多一項家務協助的選擇，已研擬確保本國工作者權益、確保家務工作品質、特殊需求家庭優先照顧等三項配套。

    家有罕病兒、3名未滿12歲兒童 就業安定費降為2千元且優先審核

    行政院會放寬家有未滿十二歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費五千元，另對家有罕病兒或是三名未滿十二歲兒童等特殊需求家庭，除就安費降為二千元，申請案也將優先審核。

    勞動部長洪申翰說明，現行家中必須要有三個六歲以下小孩才可以申請外籍幫傭，在條件限制下，目前外籍幫傭人數僅約為二千名。推出新政策是希望讓更多育兒勞工家庭，不用在工作與家庭之中二選一，而是可以安心續留職場，回到家之後，有更輕鬆或者有更好的生活品質，緩解壓力。

    洪申翰強調，外籍幫傭定位就是「家務」或是「家人照料」的幫手，並非替代公共托育，也不是專業性質的保母，許多有需求的家庭也曾說明，未來若聘僱外籍幫傭，依然會將小孩送托，可見政策實為互補關係而非替代。

    持續推動〇歲到六歲國家養政策 讓勞動者安心續留職場

    卓榮泰指出，政府持續推動〇歲到六歲國家養政策，面對家庭結構變遷，照顧者壓力增加，為減低家庭壓力、讓勞動者安心續留職場，因此拍板放寬外籍幫傭申請條件，政策是提供更多元的家務協助選擇，並非取代現行托育或照顧措施。

    衛福部長石崇良表示，在傳統社會下，女性常需負擔較重的育兒與家庭照顧責任，而台灣女性在各領域都有優秀表現，卻可能因育兒而影響職涯發展，當家庭與工作難以兼顧時，增加移工協助是多一種選擇，讓育兒或生育能少一點後顧之憂，對提升生育率是正向發展。

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