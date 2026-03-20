擴大查訪獨老 送餐增至35萬人

行政院會昨日聽取衛福部「獨居老人關懷服務計畫」報告。（記者鍾麗華攝）

政院2年投入62.5億元 7萬名長者安裝緊急救援系統

行政院會昨通過衛福部「獨居老人關懷服務計畫」，衛福部表示，將於二〇二六至二〇二七年投入六十二．五億元，擴大推動獨居老人服務，預計擴大訪查七十五歲以上獨居老人、擴大補助七萬名長者安裝緊急救援系統、新增送餐服務，以及積極推動關懷服務。

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75歲以上訪查 今年優先完成

行政院長卓榮泰表示，我國在去年底已邁入超高齡社會，到今年二月底，老年人口達四七〇萬餘人，而依照估算，其中有超過七十萬人屬於獨居生活狀態。行政院去年十一月核定的「強化社會安全網計畫二．〇」就已納入擴大關懷獨居老人，並從今年元旦起，運用「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」的六十二．五億元，擴大服務體系。

卓揆指出，該計畫特別加強「兩個擴大」與「兩個新增」的服務面向：首先是擴大訪查，目標要在兩年內完成實地訪查，今年將優先完成七十五歲以上獨居老人訪查工作。第二是強化居家安全，與地方政府協力，提供全天候緊急救援服務，也將緊急救援裝置的補助對象擴大到一般戶，以支持長者在地安老。

第三是新增送餐服務，透過親自交付與現場確認，更能瞭解獨老身心狀態與安全，並即時回報。預計關懷支持與送餐服務人數，由現行七萬人增加至卅五萬人。第四是積極推動關懷服務，新增依需求分級提供關懷訪視、電話問安、生活協助、就醫陪伴等服務。

卓揆要求提升風險辨識敏感度

卓揆要求衛福部結合內政部，與地方政府通力合作，完善訪查訓練，提升風險辨識敏感度。另外，也請各地方政府於提供社福或長照服務時，主動發掘潛在需求，讓獨居老人能即時獲得關懷與支持。

去年GDP成長佳 推多項社福優化政策

衛福部長石崇良昨日出席立法院衛環委員會審議「國民年金法部分條文修正草案」，他指出，去年台灣經濟情況不錯，GDP成長超過八％，今年主計總處預估也仍維持一定成長，因此政府希望讓全民共享經濟成果，推出了多項社會福利優化政策。

不過石崇良強調，目前檢討的不只國民年金，而是連同老農津貼、低收入戶兒童生活補助、中低收入戶老人生活津貼等在內，共八大福利項目一併討論，在資源分配上必須審慎評估，要考量國家財政負擔與舉債上限，在照顧弱勢與財政穩健間取得平衡。

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