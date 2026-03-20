元長湖內擬設長青食堂 崙仔先支援

雲林縣元長鄉是全縣最老鄉鎮，現設有四處長青食堂。今年度下寮村湖內社區欲設置，礙於人力、設備不足，鄉公所協調崙仔社區長青食堂啟動「支援模式」，提供當地長者餐食。公所表示，支援模式預計為期兩週，後續會蒐集長者共餐意願，協助社區添購設備，盼鄉內成立第五座長青食堂。

湖內社區發展協會理事長吳維祥指出，今年度社區因加入福利化社區小旗艦計畫，希望能設置長青食堂，但活動中心內並無烹飪廚具，加上現在有意參加共餐長者僅廿一人，尚未達縣府滿卅人得補助一名廚工費用，讓共餐服務難推動，經公所協調由旗艦計畫領航的崙仔社區啟動「支援模式」，提供餐食。

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崙仔社區發展協會執行長王吉隆表示，本週起每日中午由湖內社區派車前來載飯菜，預估食材、瓦斯等費用需再支出一．五萬元，但盼湖內社區能夠吸引更多人前來共餐，趕緊達到卅人補助條件。

吳維祥說，支援模式全都參考正式長青食堂規模，目前雖有當地長者尚持觀望態度，但盼更多人可以加入讓長青食堂正式成立；鄉長李明明指出，目前預計支援兩週後再調查當地民眾意見，若調查滿足補助廚工經費條件，公所也將協助社區添購大型鍋爐等廚具，盼盡快成立鄉內第五座長青食堂。

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