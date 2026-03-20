穩定蒜價 農糧署收購每斤28元以上

國內大蒜進入採收期，農糧署宣布將啟動收購措施穩定價格。（記者黃淑莉攝）

國內大蒜進入採收期，傳出病害減產及價格低於成本價，農糧署昨天在雲林宣布，將啟動收購措施穩定價格，收購總量為一千萬台斤，價格為每台斤廿八元以上。另莿桐鄉公所、斗六警分局攜手加強巡邏護蒜，防範蒜田失竊案發生。

收購1千萬台斤濕蒜

雲林是台灣大蒜主要產地，種植面積占全國九成以上，最近進入收成期，因氣候影響，有多個鄉鎮傳出葉蟎及薊馬類綜合性病蟲害，減產約二至三成，且價格偏低。雲林縣蒜農協會表示，目前產地濕蒜每台斤廿四至廿八元，低於種植成本，加上近年資材、肥料和農藥價格上漲，許多農民叫苦連天。

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立委劉建國、張嘉郡、丁學忠都接獲蒜農陳情，要求農業部協助度過難關，對於蒜農的訴求，農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠指出，大蒜收購措施總量為一千萬台斤濕蒜，將輔導雲林縣大蒜產業策略聯盟公開遴選協會具有大蒜行銷或加工能力，且曾配合政府產銷政策的農民團體或農企業辦理。

傅立忠說，各單位最低收購量五十萬台斤、最高一百萬台斤，農民端收購上限每分地二八〇〇台斤濕蒜，且需有種植登記，每台斤廿八元以上。

另針對進口蒜部分，蒜農除要求在國內產期時暫停外國蒜進口，並要嚴格把關進口大蒜含土問題，防堵帶土與病蟲害不合格大蒜流入市場，衝擊本土大蒜產業。

農民別急拋售 可先烘乾儲放

農糧署強調，受到中東戰爭影響，油價上漲航運成本增加，進口成本增加，國產大蒜後續看漲，農民不要急著拋售，可先烘乾儲放，後續再慢慢釋出，有烘乾服務需求可洽大蒜策略聯盟執行祕書廖先生，電話05-5989455。

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