歷史建築後壁火車站 風災受損規劃修復

台南市歷史建築、台鐵台南後壁火車站將進行修復。（記者楊金城攝）

木造日式站房1943年重建 爭取文化部補助 估2028年底完工

列入台南市歷史建築的台鐵後壁火車站，因去年在丹娜絲風災受損，將首度進行修復，台鐵籌措九八八萬一千元將進行修復工程規劃設計，台鐵副總經理陳宗宏表示，修復將連同站房的結構補強，提高安全性，將爭取文化部補助修復費用。

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立院財委會現勘 賴惠員促加速流程

百年歷史後壁站是在一九〇三年興建的木造站房，一九四一年毀於嘉義中埔地震，目前木造日式站舍是一九四三年重建，是與六甲林鳳營車站一樣屬台灣鐵路車站中少數僅存的木造日式站房，二〇〇五年獲列入台南市歷史建築；後壁站的主體建築為日式四坡寄棟頂，相當於廡殿頂，屋頂為水泥瓦，迴廊使用立於洗石子基座上的Y形木柱來支撐，牆壁底部是洗石子牆基，上方則是雨淋板。

立法院財政委員會昨天現勘後壁車站的修復計畫，立委賴惠員表示，後壁車站具有文化資產價值，承載地方發展的重要記憶，必須加速修復；修復就是要保存歷史建築原貌、提升結構安全與耐久性，進一步提升後壁車站的文資保存價值。

後壁站首度要進行完整修復，包括台南市交通局、台南市文資處、後壁區長李至彬等出席台鐵簡報說明，民眾指出，後壁車站除提供交通運輸需求，因應每年台灣國際蘭展觀展人潮，後壁站應加速修復，為旅客提供良好的服務；後壁站也常成為電影、電視劇的取景，值得好好修復、好好推廣成後壁區觀光亮點。

木構架將修復補強 抽換毀損屋瓦

陳宗宏說，後壁車站在去年風災中屋頂破損漏水，台鐵初步檢修，並進行現況調查，預定四月前完成修復工程規劃設計及監造技術服務的招標，明年修復工程設計完成須再送台南市文資審查，台鐵將籌措修復經費，也會爭取文化部補助，修復工程預定二〇二八年底完工。賴惠員希望相關單位必須加速後續文資審查與設計程序，避免工程卡在行政流程。

台鐵規劃，後壁站修復重點在木構架修復補強、毀損屋瓦抽換、白蟻蛀蝕構件與牆體修復，以及防潮、防腐等工程，須待細部修復工程設計才能評估修復金額。

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