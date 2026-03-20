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    首頁 > 生活

    《名間焚化爐案》彭啓明︰雞尾酒療法處理垃圾問題

    2026/03/20 05:30 記者陳鳳麗、鍾麗華、吳柏軒／綜合報導

    建議源頭減量 多元去化

    南投縣政府欲興建名間焚化爐，四月一日將召開二階環評範疇界定第二次延續會議，行政院昨呼籲縣府不要犧牲農民權益以及國家的驕傲。環境部長彭啓明則表示，南投舊垃圾累積卅二萬噸宛如癌症待處理，因名間是茶鄉，環境部會跟農業部嚴格審查把關，另建議縣府從垃圾源頭減量、跨縣市協調乃至生質能廠等多元去化，以「雞尾酒療法」來處理垃圾問題。

    政院籲不要犧牲農民權益

    名間焚化爐二階環評範疇界定延續會議，環保局已訂四月一日將在南投縣婦幼館召開。農業部資源永續利用司副司長黃新達，昨在行政院會記者會說明，名間鄉是主要提供手搖飲基底茶的重要產區，且是生態給付地點，焚化爐預定地全部位於「特定農業區」，就農業部立場，「是不容易變更的」，若要選擇這個區位，必須檢討是否有其必要性、合理性及不可替代性。目前還未收到農地變更申請案，地方其實有很多選擇，找出不影響農業的其他可行區位，萬一案子送到農業部，將嚴格把關與審查。

    特定農業區 中央嚴格把關

    環境部長彭啓明受訪表示，過去環保署時代，確實有推動一縣市一焚化爐政策，目前只剩下南投跟離島無焚化爐。南投縣內的垃圾已累積超過卅二萬噸，故縣府積極希望有焚化爐來解決垃圾。目前地方焚化爐環評仍屬地方審查階段，尚未送到中央，若最後地方政府選址在名間鄉，因當地涉及特農區域，屆時環境部跟農業部都會嚴格審核把關。

    彭啓明建議，地方政府以「雞尾酒療法」來處理垃圾問題，即在新建焚化爐同時或之前，多做源頭減量工作，如做好垃圾分類等，鼓勵民眾垃圾減量，資源再利用等，將垃圾量降低。南投也有新建生質能廠，可藉由該廠與別的縣市討論互惠，呼籲中部各縣市不要本位主義，彼此協調互助。希望南投縣府多跟在地的、關心的民眾多溝通，得到最好解方。

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