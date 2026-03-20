中市免費營養午餐 綠要求食材勿降級

因應台中市預計於一一五學年全面實施公立國中小營養午餐免費政策，為避免預算僵化導致學童午餐食材降級，民進黨台中市議會黨團十九日邀集相關單位實地會勘神岡國小中央廚房備餐實況，總召周永鴻提出五大訴求，要求市府勿讓食材降級，犧牲孩子健康。對此，國民黨團則不表示意見。

昨日民進黨團多名議員與台中市各區域國小校長齊聚座談提出，補助金額要到位不得低於台北市標準、建立調價連動公式、落實吃原型食材週週有雞腿、擴大採用認證國產優良食材、私立國中小學生應一併納入補助。

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周永鴻指出，台中市長盧秀燕雖表示將比照台北市每餐預算編列六〇至七〇元，但台中餐費計算包含獎勵金，扣除「三章一Q」十元、在地及有機食材補助五元以及水果補助二元後，實際投入營養午餐經費僅剩不到五〇元，且補助計價如果維持定額，勢必影響供餐品質。

台中市府教育局指出，每年投入約卅六億元預算，並額外補助私立國中小、高中職的弱勢學生，針對議員建議，各校於招標文件中明訂食材規格與驗收標準，優先提供有機蔬菜及在地食材，並落實溯源管理與到貨驗收；在食材安全部分會持續要求學校使用可溯源、具標章之食材，並確實登載於教育部校園食材登錄平台。

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