百年護國山台中寺 未列文資被剷平

「護國山台中寺」去年6月被挖出、重見天日。（中市府提供）

遺構化為瓦礫 議員批處理草率 中市府︰由私有權人拆除 尊重權益

據傳已有一二二年歷史的「護國山台中寺」，去年六月被挖掘藏身在鐵皮屋，經台中市文化景觀審議會否決列古蹟後，昨天赫然被發現「遺構化為瓦礫」，民進黨台中市議員黃守達痛批，當初文資審議要保留卍字與門額處花頭窗型，市府有守下來了嗎？文資處理手法實在草率。市府表示，遺構由私有權人拆除，尊重私有權人權益，將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠，以保存歷史資料與文物。

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藏身鐵皮屋 去年重見天日

「護國山台中寺」遺構經台中市文化景觀審議會十二名委員調研評議，作成「不指定登錄文資」決議，未料，昨天被發現遭挖土機剷平，文化界人士譁然，護國山台中寺位於自由路二段七十巷一帶，日治時期屬於榮町與大正町，據傳建於一九〇〇年代東大墩街，一九一〇年代遷至日治榮町街廓，二〇二五年六月因中區KTV錢櫃對面鐵皮屋，業主整理環境髒亂，去年才重見天日。

民眾不捨古廟被拆光

民眾不捨百年古廟被拆光光，曾參與廟會勘的文資人士說，台中寺引起各界廣泛討論，並非建築外觀完整性可比擬，且大眾對於台中寺、靈山寺往來過往有期待，應暫緩拆除。

台中市議員江肇國說，地主「暫無拆建計畫」，三週前曾建議文資處補足史料，爭取重啟審查可能，短短三週從「暫無拆建」到「整體消失」，整座遺構直接被拆光，盧市府根本完全狀況外。

文化局︰現存構造 價值偏低

台中市文化局強調，文資委員評估認為「原護國山台中寺主體已不復存在」，現存構造藝術、技術與建築史價值均偏低，整體損壞嚴重，將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠，以保存歷史資料與文物。

台中市議員黃守達表示，既然產權人意向未定，應積極輔導產權人原地保留，或至少移地保留，「不指定登錄文資」，並非等於不值得保留記憶。

「護國山台中寺」遺構被拆，化為瓦礫。（台中議員黃守達提供）

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