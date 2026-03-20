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    首頁 > 生活

    中山大學研發新奈米光觸媒 二氧化碳變能源

    2026/03/20 05:30 記者許麗娟／高雄報導
    中山光電系副教授李炫錫團隊研發出新型奈米光觸媒。（記者許麗娟攝）

    中山光電系副教授李炫錫團隊研發出新型奈米光觸媒。（記者許麗娟攝）

    模擬植物光合作用原理，中山大學光電工程學系副教授李炫錫研究團隊，研發出新型奈米光觸媒材料，能利用太陽光將二氧化碳轉換為甲烷等燃料，產生新能源的同時，還能減少溫室氣體。

    李炫錫表示，植物白天吸收陽光，將空氣中的二氧化碳與水轉換成養分，並釋放氧氣，過去科學界藉此發展人工光合作用，但面臨光觸媒技術的瓶頸，例如可吸收的光線範圍有限、電子容易迅速消失，導致反應效率不高，也難以穩定產生特定燃料。

    中山大學研究團隊突破限制，設計了一種由二氧化錫與硫化錫組成的一維奈米複合結構，讓硫化錫奈米棒垂直生長在二氧化錫奈米柱表面，形成一種外觀尖銳的奈米異質結構，不僅增加材料表面積，也讓光線能從不同角度被捕捉，大幅提升光能利用效率。

    由於太陽在天空的位置會隨時間改變，因此光觸媒在實際應用上常會受到光照角度影響，團隊研發的奈米異質結構，首次展現可在雙面光照下高效率運作的光觸媒系統，即使光線從不同方向照射也能有效啟動反應。

    創新研究成果獲登國際頂尖期刊「應用催化B：環境與能源」。

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