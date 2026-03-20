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    首頁 > 生活

    30位準「森林療癒師」 將進駐遊樂區

    2026/03/20 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    三十位準森林療癒師將進駐南台灣各森林遊樂區，引導遊客與森林互動。（記者陳彥廷攝）

    三十位準森林療癒師將進駐南台灣各森林遊樂區，引導遊客與森林互動。（記者陳彥廷攝）

    自然與林業保育署屏東分署攜手國立屏東科技大學森林系，開辦「森林療癒師」（簡稱森療師）課程，昨天在潮州林後四林平地森林公園舉行成果發表會（見圖，記者陳彥廷攝），三十位準森林療癒師將進駐南台灣各森林遊樂區，引導遊客與森林互動。

    林保署屏東分署長李政賢表示，三十位準森林療癒師來自各行各業，包括心理師、社工師、國家森林志工、環境教育人員、原住民社區工作者等，他們在歷經一年多、七十五學分的訓練後，正式進入帶隊實習的最後一哩路。

    引導遊客「聽見」與「感受」森林的深度層次

    李政賢指出，森林療癒強調深層身心感受與個人內在體驗，從單純登山運動進化到結合生態知識與心理修復的跨領域專業，森林療癒師將成為橋樑，引領民眾從單純的「看見森林」，提升至「聽見」與「感受」森林的深度層次，促進身心放鬆與內心平和。

    森療師張瓊鎂具德國舞蹈治療學位，她說，德國相當重視勞工的身心靈，到森林療癒是醫生可以開出的處方箋，因為走進森林就能透過大自然讓自己平心靜氣，希望未來能透過舞蹈治療結合森林療癒，為緊張、焦慮、情緒易波動的現代人，找到平穩自在的出口。

    屏東分署表示，首批森療師將進駐林後四林、雙流及墾丁等南台灣三大森林場域，並啟動「春季森林處方箋」體驗活動，歡迎民眾報名，前來放鬆。

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