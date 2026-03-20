兼具防災、 親水 屏市永新公園整建動土

崇蘭舊圳改造後模擬圖。（屏縣府提供）

屏東市永新公園開闢廿多年，為提升防災與親水功能，屏東縣政府向內政部國土署爭取城鎮風貌及創生環境營造計畫，將斥資七千二百萬元進行公園整建工程，昨天動土，預計明年完工啟用，將打造生態永續綠帶，有助於提升當地環境及生活品質。

崇蘭舊圳 打造生態永續綠帶

屏東市永新公園為帶狀型公園綠地，博愛路、重慶路及中山路等三條南北縱軸，將基地劃分為三大區域，面積三．八公頃，此次優先改善和平路至博愛路段及重慶路至中山路段等兩區域。

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縣長周春米表示，永新公園將透過改善工程升級，除留下原有樹木，公園內的崇蘭舊圳將打造具有防災功能、生態永續的綠帶，完工後將有更友善的人本空間及防災機制。

周春米強調，永新公園地理位置南接屏東火車站、北鄰勝利星村、東西串接藝術館、屏東西市場及中山生活商圈，未來西側高鐵屏東站、科技園區等進駐，園區扮演銜接屏東既有生活圈的重要功能。

營造城市綠廊 縫合社區街道

內政部國土管理署主任秘書歐正興表示，屏東縣繼萬年公園、縣民公園到現在的永新公園改建工程，不斷提升縣民的生活環境，中央與地方的合作不會停，將共同打造更優質的城鄉環境。

縣府工務處指出，永新公園改善以「城市綠廊的創建、生態綠色空間的修復、社區街道縫合」為主軸，園區內將以各種高低起伏地景、水道及鋪面營造都市綠廊帶，打造安全、無障礙的徒步空間，拓寬後的崇蘭舊圳，更可強化水域保水與排水功能、兼具親水優點。

東港大潭排水改善 第一工區啟用

此外，縣府為改善東港鎮大潭社區淹水問題，於三年前啟動「大潭排水改善工程」，昨天舉辦第一工區完工啟用典禮，縣長周春米說，第一工區完工後將有效改善大潭社區水患，第二工區也已開工，當地未來將有更完整的區域排水網絡，大幅提升居民生活品質。

屏東市永新公園整建工程將賦予崇蘭舊圳親水功能街。（記者羅欣貞攝）

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