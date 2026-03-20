TWICE來了 北市9大神曲打卡點嗨跳拿大獎

北市觀傳局啟動「九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽」，圖為台北市府市民廣場的打卡點。 （記者孫唯容攝）

韓國人氣女團TWICE今（廿）天起在台北大巨蛋連唱三天，台北市觀光傳播局打造「ONCE CITY MAP」城市應援地圖迎接粉絲，啟動「九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽」，參與挑戰就有機會獲得「台北—首爾來回機票」，同時延伸夜經濟，推出台北酒吧應援計畫，邀請七間主題餐酒館推出限定「應援主題調酒」，持演唱會票根或應援小物免費再換Shot。

觀傳局即日起至廿二日推出九首神曲舞蹈挑戰賽，粉絲在任一打卡點拍攝廿至卅秒舞蹈短影音，廿五日前上傳社群平台，卅日將抽出「台北—首爾來回機票」二名、星級飯店住宿券二名及演唱會限定神秘應援禮五名。

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打卡點包括西門町彩虹步道《What is Love？》、大稻埕五號碼頭《TT》、大安森林公園《I CAN’T STOP ME》、松山車站《FANCY》、市府市民廣場《Feel Special》、花博公園《Strategy》、貓空纜車《The Feels》、南港車站／南興公園《One Spark》以及新北投車站《THIS IS FOR》等。

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