為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《他山之石》新加坡公宅自動偵測 長者安心住

    2026/03/20 05:30 記者董冠怡、蔡愷恆／台北報導

    他山之石！來台參加「台北國際城市論壇」的新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam），昨天在論壇分享說，新加坡近八成人口住在公共住宅「組屋」，組屋內有提供非侵入性感測器，能夠偵測跌倒等身體動作突然變化，立即示警，讓長者住得安心。而處於超高齡社會的台北市，社會局針對獨居老人有提供紅外線偵測智慧感應器裝設服務，但須主動向各區老人服務中心提出申請。

    非侵入性感測器 可偵測跌倒等身體動作

    任梓銘昨以「從智慧國家到智慧社區」為題，分享新加坡如何將科技應用在照護長者的經驗；他提到官方提供的非侵入性感測器，能夠偵測跌倒等身體動作的突然變化，立即示警家人或照護員，或是住宅社區中心在收到警報後，迅速派員拜訪以確保長者安全無虞，讓獨居或行動不便者在家也能住得安心。

    台北市照顧長者有老人公寓、社會住宅長者「評點制」加分機制，都需申請或抽籤才有機會入住。主管社會住宅的都市發展局表示，社宅有導入智慧建築系統，整合門禁安防，並採無障礙環境，提升居住安全，但如有其他更進一步的智慧輔助設備需求，須請社會局協助。

    社會局補充，目前有提供獨居老人與身障者「緊急救援服務」，其中包括紅外線偵測智慧感應器，用來觀察是否無人進出空間等異常回報，也可廿四小時即時服務，協助住戶呼叫救護車或警車。這項服務由需求者主動向各區老人服務中心、社福中心提出申請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播