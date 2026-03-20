北市AI優化治理 議員︰民眾無感

台北市長蔣萬安（右四）出席台北國際城市論壇，會中並與所有出席外賓一同合影。 （記者田裕華攝）

國際城市論壇 蔣萬安自豪發布「人工智慧執行指引」 民代指對公務員減輕工作成果有限

台北市政府昨舉辦第二屆國際城市論壇，聚焦如何運用AI優化城市治理，台北市長蔣萬安表示，已率全國之先發布「人工智慧執行指引」，目標是「二〇三五年前躋身全球前十大AI城市」；不過，議員何孟樺認為，市府確實採用部分AI科技，但在民眾有感或幫公務員減輕工作負擔部分，成效有限；議員洪婉臻認為，要有配套的法規保護民眾的個資避免被濫用；議員曾獻瑩肯定制定指引保護個資，但認為要加緊發展無人自駕公車，緩解駕駛的人力荒與降低相關事故率。

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多個城市首長交流 談AI運用

蔣萬安昨出席城市論壇與多個城市的首長、副首長交流AI在城市治理的運用；致詞時表示，市府訂定「二〇三五年前躋身全球前十大AI城市」的目標，並發布「人工智慧執行指引」，讓公務員能在合規前提下勇於創新。並細數已推動的就醫「智慧綠色廊道」，降低救護車每趟救護時間；緊急救護網全面導入AI心電圖。資訊局也補充說明消防局建置的AI語音輔助派遣平台，可先行預受理案件，篩選危急程度，優先處理緊急案件。

何孟樺︰蔣喊口號 看不到落實作法

何孟樺表示，市府確實採用部分AI科技，如北捷引入AI客服，市府網站有AI摘要，交通局用AI協助交通分析，但在民眾有感或幫助公務員減輕工作負擔上，成果相當有限。如市府網頁介面不友善，未能讓民眾感覺更方便。

何孟樺認為，AI應用可以融入市政到什麼程度，不只取決於市長對AI科技的認識，也取決於市長對市政的掌握程度。蔣很少深入了解議題，連喊出的「AI powerhouse」口號，也看不到落實的作法，自然無法催生更有感的AI市政創新。

洪婉臻︰要有配套法規保護民眾個資

洪婉臻說，過去曾發生一九九九語音資料被免費提供給廠商進行AI訓練，蔣萬安自豪推動人工智慧指引，但法規是否足以保護民眾個資不被濫用，她強調，AI不是舉辦活動、大型論壇加上「智慧」兩字，就能變得智慧，「科技始終來自於人性」，如何與時並進用新工具協助城市治理，對蔣是考驗。

曾獻瑩︰無人自駕公車須加緊發展

曾獻瑩肯定北市率先訂定AI作業指引展現的專業資安思維，一九九九市民熱線導入AI後效率提升，市民有感；但對於許多國家已普及上路的無人自駕公車，仍須加緊腳步發展，以緩解北市公車駕駛的人力荒與降低相關事故率。

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