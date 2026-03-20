自由車環台賽經光復 災民扮超人應援感謝

國際自由車環台公路大賽昨經過光復鄉，通過光復車站前的台9線，現場有超過200人披超人披風，為選手加油。（民眾提供）

台灣年度唯一的國際自由車公路賽，「二〇二六國際自由車環台公路大賽」三月十五日至十九日舉辦，昨賽程進入最後一天，上午車隊從台東鹿野出發，中午經過花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災區光復鄉時，台九線路旁出現披著紅色超人披風的阿公阿嬤，拿著鏟子、加油棒及布條為選手加油，「謝謝幫助過光復的超人」！

謝鏟子超人 200多人台9線旁加油

昨上午十一點半左右，約有二百多位著紅色超人披風的加油團民眾出現在光復鄉大安村的台九線路邊，手拿寫著「謝謝幫助過光復的超人」布條及黃色加油棒，為參加自由車賽的國內外選手加油，中午十二點多第一批領先選手通過光復車站前，現場還播放「台灣尚勇」應援曲，緊接著一分鐘後又有第二批、第三批選手通過，後方則是護送的警方及主辦單位車輛，現場相當熱鬧。

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阿公阿嬤︰深刻感受台灣人很溫暖

到場參與阿嬤說，為了參加加油活動，光復鄉的婦女會、客家社團還先準備紅色披風，拿出救災超人留下的鏟子，就是希望感謝去年來到災區幫忙的超人，「如果不是您們來幫忙挖泥巴，家裡也不會那麼快就能復原」！另一位阿公也說，「台灣人真的很溫暖、很有愛心，我這次也深刻感受到」。

「二〇二六國際自由車環台公路大賽」是國際自由車總會（UCI）登錄的頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，今年有來自全球卅四個國家廿三支隊伍，共計一九三位菁英選手競逐，昨賽程第五站「幸福台九線站」，上午從台東鹿野鄉公所出發，沿線經過台九線的客家聚落包括關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、吉安、壽豐，終點在縱管處鯉魚潭潭北遊客中心。

國際自由車環台公路大賽昨經過光復鄉災區時，現場有超過200人穿超人披風、舉牌為選手加油，也感謝幫助過光復的超人。（民眾提供）

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