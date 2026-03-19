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    首頁 > 生活

    北市職發學院開課 長者樂學數位科技

    2026/03/19 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市職能發展學院學員在參與「數位科技：優雅慢老」課程後，自行設計紅包袋。（台北市職能發展學院提供）

    台北市職能發展學院學員在參與「數位科技：優雅慢老」課程後，自行設計紅包袋。（台北市職能發展學院提供）

    為鼓勵銀髮族持續學習、活躍老化，台北市職能發展學院開設「數位科技：優雅慢老」，吸引許多長者學員報名。一名七十九歲的學員分享，在課程中學會使用數位行事曆、拍照技巧等生活常用的科技知識。

    台北市職能發展學院表示，課程以「慢節奏、零壓力、有溫度」為核心理念，從基礎手機操作、LINE應用、Google搜尋到進階AI應用，循序漸進設計內容，讓長者能在安心的環境中建立數位自信，有效縮短世代間的數位落差。

    一位七十九歲的學員分享，他風趣表示自己是全班「最小的年次」，在卅六小時的課程中，內容緊貼生活，從智慧鏡頭裝扮容貌、Google行事曆運用到相機光影技巧，皆讓長者感受到科技的實用性。在結業參訪中，他讚嘆學院擁有專業設備與豐富資源，是各年齡層進修成長的好地方。

    勞動局長王秋冬表示，「人生七十才開始」不只是口號，而是一種生活態度，七十歲不再只是退休的象徵，而是新階段的起點，只要願意學習，每個年齡都可以重新出發。

    台北市職能發展學院開設數位科技課程，吸引許多長者報名。（台北市職能發展學院提供）

    台北市職能發展學院開設數位科技課程，吸引許多長者報名。（台北市職能發展學院提供）

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