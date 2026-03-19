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    首頁 > 生活

    高雄輕軌 去年日平均補票率不到0.3％

    2026/03/19 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄輕軌去年平均補票率0.29%，比前年減少幾乎一半。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌去年平均補票率0.29%，比前年減少幾乎一半。（記者王榮祥攝）

    比前年0.56％ 減少4成8 展現輕軌乘客高素質

    高雄輕軌去年每日平均補票率〇．二九％，與前年〇．五六％相較再減少一半，顯示超過九十九．七％的乘客以「信用」力挺輕軌。

    車廂內被查到未購票 須補最高價35元

    環狀輕軌前年元旦全線通車，全長廿二．一公里、共卅八站，採里程分段收費，上、下車需在月台刷卡扣款，因月台沒有閘門，是否刷卡搭車全看乘客良心。

    高雄捷運團隊比照設有查、補票機制，稽查員每天分早中晚三班，每天查票約一千三到一千五百人次，每月查票總次數介於兩萬到四萬人次間，在月台若稽查到沒購票，會勸導乘客就近補刷卡，若在車廂內稽查到未購票，須補足當日單趟最高價卅五元（目前依里程有四種票價）。

    2024補票率上揚 應是遊客不熟刷卡機制

    高捷統計，二〇二三年輕軌補票率僅〇．〇六％，主要是因大順路段還沒通車，二〇二四輕軌成圓通車後運量激增，補票率也一度上揚，推斷有不少本地乘客、外地遊客，對調整後的輕軌刷卡機制還不熟。

    環狀輕軌第一年後補票率〇．五六％，第二年（去年）補票率再降至〇．二九％，補票率最高的六月也僅有〇．三八％，整體較前一年減幅超過四十八％。

    高捷指出，輕軌去年總運量突破一千三百萬人次，每天均運量達三萬六千餘人次，日運量增幅逾六％，各項數據都刷新紀錄之下，補票率卻能逆勢下滑，代表九十九．七％乘客以個人信用力挺輕軌，輕軌乘客的素質頗高。

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