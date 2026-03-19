《繁星放榜 成績亮眼》潮州高中上榜全國最多 台東高中錄取68％

國立潮州高中今年大學繁星上榜人數破百，表現亮眼，「特殊選才」上榜人數更是全國第一，三十五人透過此管道升學，錄取校系橫跨醫學、理工、人文社會及教育等領域，學生憑藉專題研究、競賽成果、服務學習及跨域能力，在眾多申請者中脫穎而出，展現高度自主學習與多元潛能。

連中四校的李柏毅共錄取中興、高雄師範、暨南及逢甲大學，他說，高二參加科展製作透過AI辨識回收物再配合機械手臂的回收桶獲獎，並有使用AI程式「龍蝦」（open claw）的經驗，他希望進入中興大學後能學習從人類話語讓AI運算更精確的研究領域。

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台東高中今年繁星推薦「通過錄取」率達六十八％，其中錄取台、清、交、成、政等頂尖大學（含特殊選才）共計十人，包括陳柏翰錄取台大土木工程、林聖傑台大經濟、曾偉明台大國際企業學系、張育嘉與楊鈞凱清大資工、曾琮凱清大物理光電物理、李育丞成大化工等。

其中，台美混血的學生薛理恩，高二暑假即赴美參加SAT考試，並以校內GPA申請獎學金，錄取美國Taylor University及Cedarville University機械工程學系，表現傑出。

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