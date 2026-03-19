黑鮪魚配額達2900噸 實施標籤制後最高

黑鮪魚產季將於四月一日展開，今年出現新的標籤數量制度。（記者陳彥廷攝）

四月即將邁入黑鮪魚產季，漁業署日前公告今年的配額數量增至二九〇〇噸，市場實施一年的「標籤制」後，今年每艘漁船單趟次可申領標籤減少許多，且海上去腮獎勵金從每尾一千元提高到兩千元，希望能兼顧鮮度並防止進港數量暴衝，營造價穩質佳的黑鮪魚市場。

海上去腮獎勵金也提高到2千元

二〇二四年黑鮪魚配額低，漁民大多滿艙才返港，不僅冷凍品質良莠不齊，大量黑鮪同時進港導致價格雪崩，為防類似狀況重演，漁業署去年推動「標籤制」，船依噸數申領，捕滿就得返港，由於去年配額增加至二二〇〇噸，加上海上去腮獎勵每尾為一千元，不再因大量入港造成價格雪崩，去腮也有助於保持魚體鮮度，雙管齊下收效。

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漁業署今年釋出的黑鮪魚配額為二千九百噸，較去年大增七百噸，是標籤制度以來最高；東港區漁會指出，今年門檻依舊是捕獲量七成及八成五，每一航次可申領標籤達到七成時，十至二十噸的漁船從八張降為三張、二十至五十噸的從十二張降為五張，五十噸以上者從十五張降為七張，達八成五時，漁業署將擬定停止捕撈日，並於預告日停止捕撈，當日起不得再申領標籤，已申領未使用標籤作廢，逾期捕撈的黑鮪必須海拋。

琉球區漁會表示，今年單航次可申領標籤較去年減少許多，主要是觀察到去年有部分漁民只帶好魚回港，導致出入艙次數與海上時間增加，造成冷凍庫溫度浮動影響魚體鮮度，返港價格自然好，減少張數是鼓勵漁民趕快返港，再透過海上去腮保持鮮度，讓回港拍賣的黑鮪品質更好。

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