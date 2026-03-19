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    首頁 > 生活

    台東「山海慢店」 打造慢生活永續產業

    2026/03/19 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣府今年度以「山海慢店」為核心主題並對商家舉行說明會。（台東縣府提供）

    台東縣府今年度以「山海慢店」為核心主題並對商家舉行說明會。（台東縣府提供）

    為營造友善且具地方特色的消費與旅遊環境，台東縣政府自二〇二〇年度起推動店家再造計畫，再由專業設計師、經營團隊協助改造店家環境及經營模式，協助在地店家升級轉型，逐步凝聚成具高度識別度的「慢東商號」特色品牌，今年主打「山海慢店」融合台東山與海意象。

    縣府表示，「山海慢店」主題呼應台東山線、海線的旅遊廊帶，遴選具地方代表性與永續經營的特色店家，導入產業形象營造與店家再造服務，將店家視為地方生活系統與景觀節點的重要角色，透過設計導入思維、服務流程優化與品牌故事梳理，強化店家與地方文化、自然環境及旅人之間的深層連結。

    該計畫從文化保存、環境友善、在地共好與責任消費等面向出發，協助店家進行視覺再設計、空間優化與在地素材應用，鼓勵採用在地原料、友善包裝與減量設計，並結合鐵道慢旅、步行體驗與低碳旅遊概念，降低旅遊碳足跡，實踐環境永續。

    縣府指出，「山海慢店」不只是產業升級計畫，更是打造永續臺東的重要行動，透過串聯山線、海線與鐵道節點，形塑具高度地域識別的慢生活產業風景，讓店家成為展現地方文化、日常美學與慢生活價值的場域，進一步深化地方認同、提升國際能見度。

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