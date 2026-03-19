竹市總量管制學校多 家長怨登記擠破頭

新竹市有家長怨市府增加總量管制學校，卻不見校舍增建計畫。圖為上週育賢國中新生登記情形。（記者洪美秀攝）

新竹市上週辦理總量管制學校新生登記作業，今年國中端總量管制學校新增育賢國中，共有育賢、竹光、光武、建功、三民、培英共六所國中，其中三民與光武等國中登記人數幾乎超過可容納學生數近兩百人，家長抱怨孩子得擠破頭搶登記，還不能就近入學，需面臨轉銜到其他鄰近國中窘境，部分總量管制學校也無新增校舍規劃，孩子在竹市要念公立學校只能靠運氣。

管制學校共6所 新增育賢國中

市府教育處表示，育賢國中近年因學區內新興社區快速發展、人口持續移入，就學需求明顯增加，新生人數逐年攀升。但受限校舍空間與教室量體，現有普通班級數已接近最大容量，已無餘裕再新增班級。因此今年需啟動總量管制，避免出現超額收生、教學空間不足及學習環境品質下降等問題，市府與學校僅會在既有校舍條件下確保教學品質，並兼顧教育資源合理分配。

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家長盼增校舍 市府︰審慎評估

針對有家長建請竹光國中應校舍增建以因應實施超過十年的總量管制政策，市府回應，已就學齡人口趨勢及校舍空間量能進行整體評估，目前暫透過增班等配套措施，整體教學空間尚可支應學生就學需求；去年一一四學年度新生班級數已新增到十三班（增加一班），未來會再依人口發展、就學需求及校地條件進行審慎評估，進行校園整體發展規劃。

家長抱怨在竹市要就近入學念公立學校得擠破頭靠運氣，有些總量管制學校還有校舍增建空間，但市府卻毫無增建校舍計畫，其中育賢國中今年開始實施總量管制，凸顯市府無長遠教育方向與規劃。

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