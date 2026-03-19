進用率下滑 桃市社工人力缺口136人

桃園市政府社會局社工目前仍有人力缺口。（市政府提供）

議員促增加交通、租金補貼 社會局︰受限法規無加薪依據 將努力突破困境

桃園市守護社會安全網的第一線社工人員，進用率連續四年下滑，去年甚至跌到八成防線，人力缺口達一三六人，市議會定期會昨天議程為市府社會局工作報告，社工人力不足問題引起多位議員關注，副市長王明鉅答詢表示，中央憂心地方政府出現軍備競賽般加薪搶人，已訂定法規限制薪資，致地方政府沒有加薪依據，社會局將從各方面努力突破困境，盼能儘早補足人力缺口。

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黃瓊慧︰人手不足 社會安全網恐現裂痕

議員黃瓊慧說，社工進用率從二〇二二年的九十一％，一路掉到去年的八十．一％，呈雪崩式下滑，每位社工平均須同時負擔超過廿五件個案，桃市人口愈多，案量愈大，人手卻愈補愈少，恐導致社會安全網出現裂痕，況且社工常身處衝突與負面情緒的第一線，嘗試接住社會弱勢的同時，身心也已傷痕累累，市府應設法「接住社工」，才能提供民眾穩定的社福服務。

議員彭俊豪說，各縣市上演「社工搶人戰」，社工薪資受限法規，市府應設法增加如交通補助、租金補貼等福利來維持服務量能；議員謝美英認為，社工缺口高達兩成，是危險的惡性循環，缺人導致現職社工須負擔更多案量，過勞高壓恐會再逼走更多人。

孫韻璇︰影響弱勢家庭照顧品質

議員孫韻璇表示，全市去年脆弱家庭通報量較前年增加四％、保護性個案增加八％、精神疾病與自殺防治案量增加十八％，案量持續增加，社工人力缺口勢必影響弱勢家庭的照顧品質。

社會局長︰將向中央提案 反映地方困難

社會局長陳寶民回應，地方目前無法直接幫社工加薪，他將在四月間的社政聯繫會報中，向中央提案，反映地方政府的困境；針對社工人力缺口問題，社會局除檢討風險加給、身心娛樂補助與改善工作環境氛圍，也透過「學長姐制」深入校園積極宣導、招募，盼能吸引更多社工投入守護弱勢行列。

至於社工的工作常面臨高壓、負能量，陳寶民表示，社會局已要求人事室協助媒介心理諮商，並與生命線協會合作，務求讓社工於服務同時能獲得更多情緒支持。

桃園市政府社會局社工仍有人力缺口，市長張善政（右二）曾到第一線為社工打氣。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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