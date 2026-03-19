為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市文化路夜市攤販衝突 市府挨批不作為

    2026/03/19 05:30 記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市政府建設處長羅資政（穿藍色上衣者）昨出面受理陳情書。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府建設處長羅資政（穿藍色上衣者）昨出面受理陳情書。（記者王善嬿攝）

    著名嘉義市文化路夜市近來爆發兩個相鄰攤販，因攤位地租界址不清產生嫌隙，進而發生衝突互告。文化路暨蘭井街設攤區段自治會昨到市府抗議陳情，痛批市府對違規攤販完全不作為，讓合法攤販不敢擺攤。建設處長羅資政回應，夜市劃設攤販整齊線，會持續督促自治會依規定善盡管理責任。

    據悉，該夜市約一五〇餘攤，加入自治會僅六十餘攤，自治會雖訂管理公約，明定違反者，自治會得請主管機關、警察及相關單位取締並驅離。

    然而外界指出，嘉市尚未制定「攤販管理自治條例」等因素，相關管理難以落實，遇權責不清或爭議，一旦市府機關互踢皮球，攤販只能自求多福。

    該自治會長林苗成昨與廿餘位會員到市府陳情抗議，訴求「安全擺攤、拒絕暴力、取締違規」，並指依經濟部法規，建設處為攤販管理、發照單位，取締違規攤販是警方權責。

    七十五歲顏姓攤販控訴，本月十三日欲出攤時，遭隔鄰攤販周姓男子等人阻止，致她身陷攤車間而撞傷，之前自治會三次函文警方取締對方係違規擺攤，警方卻無作為。周男反控是被顏婦侵占攤位，還被自治會以違規擺攤等莫虛有理由解除會籍，並未撞傷顏婦。雙方已互相提告。

    警方回應，因文化路暫准設攤區段非屬「道路」範疇，無法依據「道路交通管理處罰條例」取締，應回歸主管機關建設處依權責處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播