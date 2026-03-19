嘉市文化路夜市攤販衝突 市府挨批不作為

嘉義市政府建設處長羅資政（穿藍色上衣者）昨出面受理陳情書。（記者王善嬿攝）

著名嘉義市文化路夜市近來爆發兩個相鄰攤販，因攤位地租界址不清產生嫌隙，進而發生衝突互告。文化路暨蘭井街設攤區段自治會昨到市府抗議陳情，痛批市府對違規攤販完全不作為，讓合法攤販不敢擺攤。建設處長羅資政回應，夜市劃設攤販整齊線，會持續督促自治會依規定善盡管理責任。

據悉，該夜市約一五〇餘攤，加入自治會僅六十餘攤，自治會雖訂管理公約，明定違反者，自治會得請主管機關、警察及相關單位取締並驅離。

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然而外界指出，嘉市尚未制定「攤販管理自治條例」等因素，相關管理難以落實，遇權責不清或爭議，一旦市府機關互踢皮球，攤販只能自求多福。

該自治會長林苗成昨與廿餘位會員到市府陳情抗議，訴求「安全擺攤、拒絕暴力、取締違規」，並指依經濟部法規，建設處為攤販管理、發照單位，取締違規攤販是警方權責。

七十五歲顏姓攤販控訴，本月十三日欲出攤時，遭隔鄰攤販周姓男子等人阻止，致她身陷攤車間而撞傷，之前自治會三次函文警方取締對方係違規擺攤，警方卻無作為。周男反控是被顏婦侵占攤位，還被自治會以違規擺攤等莫虛有理由解除會籍，並未撞傷顏婦。雙方已互相提告。

警方回應，因文化路暫准設攤區段非屬「道路」範疇，無法依據「道路交通管理處罰條例」取締，應回歸主管機關建設處依權責處理。

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