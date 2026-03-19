10顆熱氣球 西拉雅森活節4/25升空

西拉雅森活節昨天造勢宣傳，今年會場也會布置4公尺高的「屁財」（左），成為拍照亮點。（記者楊金城攝）

連2天登場 有草原市集、光雕音樂會及火舞團演出

西拉雅森活節最受歡迎的熱氣球嘉年華又來了，將在四月廿五、廿六日升空，共有五顆大型熱氣球、五顆小熱氣球。西拉雅國家風景區管理處處長許主龍指出，西拉雅森活節受到遊客和旅遊業者好評，帶動觀光效益顯著，讓觀光業者有錢賺。

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動畫角色「波力」與「安寶」宣傳

西拉雅森活節在台南官田遊客中心舉辦第六屆，其中熱氣球嘉年華是第四年舉辦，成為西拉雅國家風景區的春季亮點活動。西拉雅管理處昨天邀請西拉雅觀光圈產業、旅館商業等代表，熱熱鬧鬧為西拉雅森活節造勢宣傳，活動首度合作的動畫人氣角色「波力」與「安寶」，與西拉雅吉祥物「灰熊熊」同台亮相，炒熱森活節氣氛。

西拉雅森活節系列活動首週四月廿五、廿六日推出熱氣球嘉年華，在台鐵隆田火車站至官田遊客中心提供免費接駁車，也可搭公車，除了兩天的草原市集，當晚有熱氣球光雕音樂會，還有國際級的「即將成真火舞團」演出，用光影、火焰與音樂打造沉浸式視覺饗宴。前三年的熱氣球嘉年華均吸引二、三萬人前來觀賞，盛況空前。

與會館、渡假村等13家旅宿業者合作

西拉雅管理處指出，與關子嶺溫泉會館、渡假村、農場、商旅等風景區十三家旅宿業者合作，遊客入住就有機會獲得熱氣球繫留體驗券，現場購票體驗搭熱氣球則是五百元，鼓勵民眾放慢腳步，深度體驗仙境西拉雅之美。

毛孩運動會、音樂祭 5月1、2日舉行

毛孩運動會在五月一日舉辦，有毛孩運動會、毛孩走秀、波力見面會，吉祥物公仔也會現身和遊客拍照，充滿童趣與歡樂氣氛。草原音樂祭則在五月二日推出「樂團祭」，邀請白頻率、BIKE機踏車、步行者、芒果醬等樂團輪番演唱；五月三日舉辦「台語YA」音樂會，邀請余凱揚、林喬安、許志豪、翁鈺鈞、陳孟賢等歌手演出。

西拉雅森活節也首度攜手人氣IP「屁財」合作，會場布置四公尺高的「屁財」氣球讓遊客拍照打卡，在草原市集區還有闖關抽好禮、DIY手作體驗。

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