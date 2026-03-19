十三行博物館 展原民傳統服飾

「島嶼織縷─古代南島衣飾特展」與市府原住民族行政局合作，展出原住民16族傳統服飾娃娃。（十三行博物館提供）

新北市立十三行博物館與市府原住民族行政局合作，推出「島嶼織縷—古代南島衣飾特展」，展出原住民族十六族傳統服飾娃娃，展期將延長至五月十日，另淡水河右岸展出的「彼—此二．〇特展」進入最後倒數，展出至三月廿九日。

十三行博物館館長羅珮瑄介紹，古代南島衣飾特展帶領觀眾從距今四千五百年的樹皮布文化，漫遊至當代南島語族的編織技藝；館方與淡水在地的觀光業者、滬尾藝文休閒園區合作，跨越淡水河推出「彼—此二．〇特展」，盼打破傳統靜態展示框架。

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十三行博物館表示，「島嶼織縷」特展焦點為原住民族十六族傳統服飾娃娃，服飾由專業工藝師與輔仁大學團隊純手工刺繡縫製，按原比例縮小，呈現阿美族早期黑裙的波浪紋飾、邵族連身片裙、賽德克族結合當代素材的菱格紋等各族群獨特工藝；此外，「彼—此二．〇特展」有擬真「3D考古發掘探坑地貼」、「沉浸式扮裝互動區」，觀眾可換上史前風格服飾與專業考古背心，體驗考古探險與角色扮演。

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