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    首頁 > 生活

    新北3萬路邊車格 年底全部智慧化

    2026/03/19 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北議會旁20格路邊停車格已納入智慧化管理，智慧路側設備結合無紙化開單及行動支付等多元功能。 （交通局提供）

    新北議會旁20格路邊停車格已納入智慧化管理，智慧路側設備結合無紙化開單及行動支付等多元功能。 （交通局提供）

    建置「智慧停車管理雲」 與警政、監理及稅務資料庫連結 強化管理

    智慧交通是城市治理的重要基礎，據統計，目前新北市有三八八處公有停車場，提供五萬餘格汽車停車位、二萬餘格機車停車位，市府推動停車智慧化管理，二〇二二年起導入路邊停車智慧化、地磁停車服務，方便民眾找車位，目標今年底完成三萬多格路邊汽車格一百％智慧化目標。

    交通局長鍾鳴時昨日出席智慧城市展論壇表示，新北市近年推動停車智慧設備升級，強化路側、路外停車場管理功能，並建置「智慧停車管理雲」，與警政、監理及稅務資料庫連結，強化智慧管理。

    引進地磁 即時回傳車位狀態

    在路邊停車方面，交通局指出，新北市二〇一六年起推動行動支付繳費服務，民眾可透過手機查詢、繳納停車費，另有路邊停車自助計費APP，結合「以分計費」彈性收費機制，提升停車格周轉率；二〇二二年起導入路邊停車智慧化服務，在路邊停車格設置智慧路側設施，落實無紙化開單、提供廿四小時即時空位資訊，二〇二四年引進地磁停車服務，透過地磁偵測設備，即時回傳車位狀態，擴大即時空位資訊服務範圍，讓民眾尋找車位更便利。

    透過APP 掌握全市停車空位資訊

    公有路外停車場部分，交通局表示，市府除了建置車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等停車管理系統，也因應電動車時代來臨調整策略，新北公有停車場預留充電格位用管線，既有停車場逐步擴增充電樁，同時建置互動式車位導引服務。

    鍾鳴時說，市府將加速推動「路邊停車數位治理」，針對三萬多格路邊汽車停車格全面升級，預期今年底前完成一百％智慧化目標，民眾可透過「新北市路邊停車空位查詢網」、「易停網」及「停車大聲公」APP掌握全市停車空位資訊。未來將持續透過AI分析與雲端整合強化決策支援，建立即時監控儀表板，掌握全市停車與交通動態。

    新北市近年推動停車智慧設備升級，強化路側、路外停車場管理功能。（記者黃子暘攝）

    新北市近年推動停車智慧設備升級，強化路側、路外停車場管理功能。（記者黃子暘攝）

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