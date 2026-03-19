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    首頁 > 生活

    《台中》大安港媽祖文化園區 將採自營活化

    2026/03/19 05:30 記者歐素美／台中報導
    大安港媽祖文化園區的媽祖雕像組裝施工，今年第3季完工。 （記者張軒哲攝）

    大安港媽祖文化園區的媽祖雕像組裝施工，今年第3季完工。 （記者張軒哲攝）

    市府規劃興建濱海渡假飯店 3次招商皆無廠商投標

    台中大安港媽祖文化園區媽祖雕像，歷經三任市長、共十二年，去年底終於開始組裝，但台中市觀光旅遊局原本規劃朝渡假飯店發展，促參案三次招標都沒有廠商有意願投標流標，市府將啟動短期自營活化。

    議員批市府沒規劃 恐淪「最貴閒置資產」

    民進黨市議員施志昌痛批市府「只有神像，沒有規劃」，無視海線交通機能與淡旺季氣候衝擊，廠商根本不敢進場，若不將園區與台中海線整合為帶狀觀光廊道，只靠單點開發，媽祖園區終將淪為「全台中最貴的閒置資產」；國民黨議員楊啓邦則認為，市府應將現有建物展場管理好，並開拓其他市場，引進大型遊客，才能讓大安港媽祖文化園區「起死回生」。

    歷經3任市長 媽祖雕像去年底開始組裝

    大安港媽祖文化園區因媽祖雕像遲未有著落，致園區閒置十餘年，難以發展，經台中市興富發文化藝術基金會捐贈花崗石媽祖雕像，台中市長盧秀燕於前年主持媽祖雕像開工祈福儀式，卻遲至去年底才進駐施工，預計今年第三季完工，十月將舉辦開幕活動。

    觀旅局並啟動「大安港媽祖文化園區興建營運移轉案招商作業」，規劃利用媽祖文化園區內一公頃多的草坪，興建濱海渡假飯店，但連續三次招標皆流標。

    觀旅局︰累積營運成果 提高招商成功率

    觀旅局表示，促參案三次招商皆無廠商投標，主因國旅市場不佳，業者投資態度趨於審慎，後續將評估啟動短期自營活化，結合海洋觀光季與主題活動導入人流，累積營運成果與媒體曝光，讓市場實際看見場域潛力，再提高招商成功率。

    觀旅局說，自前年七月起，大安港媽祖文化園區已全面開放民眾入館參觀，並設置「大安港媽祖文化園區遊客中心」，去年七月六日正式開幕，園區內規劃有甲安埔地方文史特展、螃蟹生態特展、草月流漂流木藝術創作特展及淨灘攝影特展等多項常設展覽，並提供預約導覽服務，也開放各機關學校及團體租借使用。

    大安港媽祖文化園區早期只有基座。（記者歐素美攝）

    大安港媽祖文化園區早期只有基座。（記者歐素美攝）

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