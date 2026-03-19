繁星放榜 錄取率62.7%、缺額922名／醫學、牙醫報名減少176人 推估轉至半導體、AI領域

台大今年繁星有7系出現共17名缺額。（資料照）

一一五學年度大學繁星昨天公布第一到第七類錄取名單，大學甄選入學委員會表示，今年共有約二．二萬多名高中生報名，錄取一．四萬多人，錄取率六十二．七％，缺額有九二二名，以文化大學缺額一三三名最多；另醫學、牙醫等科系繁星報名人數減少一七六人，推估可能轉至熱門的半導體、AI領域。

根據大學甄選入學委員會資料，今年有六十四所大學一六六四個學系參加招生，共提供一萬五五五四個招生名額，以及一九二八個原住民外加名額。而第一類至第七類學群招生名額報名人數為二萬二九六七人，較去年增加六五〇人。

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文大缺133名最多 台大缺17名

總計第一類至第七類學群共計錄取三五九所高中推薦的一萬四四〇一名一般生，錄取率六十二．七％，較去年減少一．四二％。招生缺額有九二二個，較去年減少二二四個，加上後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道招生。

以龍頭台大來說，今年繁星招生名額四一六名，最後錄取三九九名。缺額十七名分布在七個系組，如生農學院的昆蟲系招三名但無人錄取、園藝系招七名但缺五個名額，台大註冊組主任李宏森分析，與校內科系競爭有關，屬學生自由選填結果。

而今年第八類學群醫、牙學系報名人數共計五四二人，較去年七一八人減少一七六人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有三〇六人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有五十九人，將再進行二階面試。

特別的是，台大醫學系通過一階篩選者二十四人，校排最低到前四％，較去年一％為低；台大牙醫系通過一階篩選者及電機系錄取者，皆為校排前一％學生。李宏森推測，校排相對前面同學可能有其他考量，或社會科考得不好，「四％學生蠻敢拚」，順利被篩進入第二階段。

對醫牙報名人數下降，大學甄選入學委員會試務組長連昭雯指出，可能與醫牙需要二階甄試，但考生想早點錄取而捨棄有關；另近年半導體、AI領域盛行，可能也導致學生就讀醫牙意願降低，從陽明交大電機甲組今年增額錄取一名，就能看出端倪。

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