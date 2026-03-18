基隆下修停班課標準 雙北不跟進

24小時累積雨量350毫米改為200毫米 新北市府︰決策視風雨綜合研判

基隆市修正「未來廿四小時累積雨量三百五十毫米」的停班停課標準，下修至「兩百毫米」，並採取分區判定、分層啟動機制，成為「全台唯一」廿四小時降雨量超過兩百毫米就可放假。台北市、新北市都表示暫不跟進，台北市陽明山的部分依視實際情況彈性應變；桃園市政府則表示依實際情形判斷。

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95％山坡地雨強累積快 災害風險較高

基隆市副市長邱佩琳指出，基隆市全市約有九成五為山坡地，且位於東北季風迎風面，每逢鋒面或颱風時，降雨往往呈現「雨勢強、累積快」的特性。即使累積雨量未達到中央標準，部分地區仍可能出現邊坡不穩、落石或局部淹水等情形，災害風險相對較高。

海大研究建議修訂 並採分區判定、分層啟動

基隆市政府委託國立台灣海洋大學針對降雨與災害進行相關研究，修訂《基隆市政府天然災害停止上班及上課判斷基準補充規範》，並經市務會議通過，今年汛期採行「分區判定、分層啟動」的彈性機制。

海大副校長顧承宇教授表示，近年短延時強降雨事件增加，並常伴隨邊坡滑動、落石、道路積淹水甚至土石流等複合型災害風險，將基隆與周邊區域的降雨量統計並分析後，建議把標準下修為二百毫米作為停班停課標準。

台北市、新北市仍維持「未來廿四小時累積雨量預測，不分山區或平地達三百五十毫米」的停班停課依據；至於陽明山地區，台北市長蔣萬安表示，北市也會審慎評估，會彈性依實際情況應變，以市民安全優先。

新北市政府表示，雨量僅為原則性指標，實際決策仍須視風雨狀況綜合研判。未來是否須一致性發布停班停課，會視情況在四市平台共同討論。

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