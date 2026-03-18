竹市總圖蓋4年進度僅37％ 民怨城市空轉

新竹市立總圖書館工程進度嚴重落後，民怨新竹市變爛尾市。（記者洪美秀攝）

市府︰每日盯催廠商 曾資程︰進度落後還編千萬買新書

新竹市立總圖書館新建工程蓋了近四年，原表訂今年五月完工，目前進度只有卅五％，嚴重落後，市議員曾資程先前就批評總圖書館工程進度落後，文化局今年還編一三一三萬元新書購置費，根本是浪費公帑；市長高虹安上任後，包括國際展演中心、兒童探索館及市立總圖書館都幾乎沒進度，市民看不到重大工程成果，酸竹市已成建設爛尾市。

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高虹安上任後 多個場館幾乎沒進度

市府工務處表示，市立總圖書館新建工程實際進度約卅七％，因受大環境缺工缺料及面臨特殊工法挑戰，以及施工廠商的履約能力與資源投入嚴重不足等因素而落後，市府皆依規辦理、嚴格要求，也多次對廠商發出警告，要求要展現企業責任，補足人力與機具。此工程預定竣工日是今年十二月下旬，市府已採每日盯催與高強度督導等措施，要求廠商落實工程進度。

網友︰高虹安市府督導能力不足

有網友在網路社群發文提到，市立總圖書館一蓋就快四年，到現在只見二層樓，原訂今年五月要完工，但工程進度連一半都不到，要在今年五月完工，簡直是天方夜譚，如今市府又說年底會完工，各種說法不一，凸顯市府督導能力不足，蓋了這麼多年，不僅管線障礙沒先調查，連清水模樣品牆都要失敗三次，如今才蓋到二層樓，明年要完工都有困難。

國際展演中心、兒童探索館 爛尾

曾資程日前也批評市立總圖書館進度落後，文化局卻在今年先編一三一三萬元的購書經費，等總圖書館真的蓋好，這些新書早已變舊書了。且除總圖書館工程進度嚴重落後，就連國際展演中心及兒童探索館都無進度，整個城市已虛耗空轉近四年，高虹安團隊的執行力不彰，已讓竹市城市發展原地踏步及空轉。

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