「大里」補助看戶數不看人數怨不公 桃園將納人口指標

中壢區芝芭里長黃連應（右一）及擔任環保志工的鄰長張明龍（右二），多年全力協助社區環境改造，對市府提升鄰長補助樂觀其成。（記者李容萍攝）

3500戶以上「里基層工作經費」加碼5萬 議員︰部分里未達門檻 服務人數卻更多

桃園市人口數截至今年二月底增達二三五萬五千五百餘人，三月起新增分里後共五二九里、一萬二〇八三鄰，市府民政局編列「里基層工作經費」，去年起針對達三五〇〇戶的「大里」加碼五萬元，但「看戶數不看人數」引發爭議，多位議員昨在議會定期會民政局工作報告時，質詢點出部分里出現「戶數未達標，人口數卻超車」的不公現象。

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民政局長︰將修訂要點 適度調整

民政局長劉思遠答詢允諾精算平均人口數，納入補助指標，並完成相關要點修訂；他表示，針對里基層工作經費使用項目，將考量各行政區地域特性及公務需求差異，因地制宜，適度調整，以符合地方實務運作。

議員錢龍說，市府針對戶數達三五〇〇戶以上的里，每年增給五萬元的里基層工作經費，有助提升服務量能，但部分里雖未達此門檻，實際服務的人口數卻比達標的里還要多，單以「戶數」為標準，恐怕有失公允，呼籲將「人口數」納入分配指標，並考量城鄉差距，適度放寬經費使用限制，讓事務繁重的里長能有更充裕資源。

議員劉仁照認為，將此經費平均分攤到每位里民，可能造成分配不均衡，他要求針對人口較多的里進行調整，讓經費使用項目能更彈性運用；議員鄭淑方表示，各里人口數不一，里基層工作費以「戶」來區分確實不夠公允；議員魏筠關切資源的橫向調度，希望今年能建立機制，讓不敷使用的里獲得更彈性挹注。

物價漲 議員爭取提升鄰長補助

議員王珮毓表示，全市鄰長達一萬二〇八三人，無論是政策宣導、里內通知，甚至緊急訊息的傳遞，都仰賴鄰長第一時間協助處理，財政收支劃分法通過後，桃市預算增加，應調整鄰長福利津貼；議員李柏坊、徐玉樹、陳韋曄也關心桃園市與台北市同屬北部生活圈，基層工作繁重，建議市府透過實質提升待遇來激勵基層士氣。

中壢區芝芭里長、桃園市里長聯誼總會總會長黃連應表示，現在物價飛漲，許多里長都反映里基層工作經費、餐點費入不敷出，市府針對三五〇〇戶以上的大里每年增加五萬元的里基層工作經費，里長們希望這項資源分配能兼顧公平；芝芭里環保志工、七鄰鄰長張明龍也說，不同於都會區大樓戶數集中，芝芭里幅員遼闊，光是七鄰走一圈要三、四公里，市府若能提升鄰長相關補助也是不無小補，相信鄰長們會樂觀其成。

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