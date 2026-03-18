融合玄天上帝信仰 大埔藝術節3月28日登場

瀕危珍稀鳥類東方白鸛去年底在濁水溪雲林二崙、崙背交界一處高壓電塔上築巢，引起國內及國際關切。（民眾提供）

嘉義縣大埔鄉年度盛事大埔藝術節將於三月二十八、二十九日兩天在湖濱公園登場，今年以「瀲影」為主題，與在地信仰「玄天上帝」結合，融合宗教與藝術設計系列展演。

主題「瀲影」 打造宗教與藝術新亮點

縣長翁章梁與大埔鄉代理鄉長陳正益昨為藝術節代言，邀請遊客到大埔慢旅行，參與手作DIY，欣賞五洲勝義閣、義興閣與長義閣掌中劇團、嘉義民族管弦樂團、太日樂集、阮劇團、咚咚舞蹈團等團體演出，二十八日晚上九點四十分有高空煙火秀。

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陳正益說，大埔位處台三線山區，群山環繞、環境清幽，坐擁曾文水庫湖景與自然景觀，被譽為山中的桃花源，「瀲影」象徵水面波光閃耀的景象，呼應曾文水庫滿水位時湖面映照山影的景致。

翁章梁表示，大埔鄉有全台最大曾文水庫，風景漂亮，可見野生山豬、夜鷺及老鷹，還有釣魚平台可以釣魚，是民眾休閒好去處，建議遊客在藝術節時到訪，在水庫旁把生活步調放慢，品嚐當地美味的砂鍋魚頭，盡情欣賞美景與表演。

陳正益說，藝術節設置結合當地農特產品、創意美食及手作文創的特色市集，遊客在服務台購買一張兩百五十元園遊券可兌換一張摸彩券參加摸彩，有iPhone17、黃金戒指、平板電腦及電視等獎項。

嘉義縣長翁章梁邀請遊客到大埔藝術節共襄盛舉。（記者蔡宗勳攝）

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