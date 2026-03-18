瀕危東方白鸛雲林電塔築巢 無人機驚擾

瀕危珍稀鳥類東方白鸛去年底在濁水溪雲林二崙、崙背交界一處高壓電塔上築巢，引起國內及國際關切。（民眾提供）

瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」，去年底在雲林濁水溪畔一處高壓電塔上築巢繁殖，鳥友日前從親鳥有反芻行為，推測應有小鳥破殼而出，令大家振奮，沒想到竟有人使用空拍機靠近鳥巢拍攝，且驚嚇到親鳥引起撻伐。麥仔簝文化協會理事長吳明宜表示，育雛要到五月才能離巢，呼籲大家共同守護這個珍貴的保育行動。

保育協會：恐傷害親鳥及育雛

對於空拍機拍攝行為，福爾摩沙野鳥保育協會前天緊急發表聲明，理事長王國衍指出，無人機的高速螺旋漿聲與機械外型，極易引發東方白鸛的領域警戒，此舉可能導致親鳥因驚嚇而棄巢，或雛鳥受驚跌落，甚至引發親鳥為保護幼鳥而碰撞無人機受傷，請大家保持安全觀察距離，共同珍惜這個珍貴的保育奇觀。

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野外自然繁衍 受國內外關注

吳明宜表示，過去在台灣發現的東方白鸛都為候鳥過境，近幾年在雲林濁水溪出海口記錄到有六、七隻留鳥穩定棲息，水利署四河分署為讓牠們能築巢繁殖下一代設置棲息平台，但一直沒成功，這次在崙背、二崙交界的高壓電塔築巢是在野外自然繁殖，非常珍貴，在國內外引起關注。

吳明宜說，經過數月兩隻東方白鸛成功產卵，並由雌雄親鳥輪流孵蛋，日前有鳥友觀察到親鳥有反雛餵食行為，推測有小鳥破殼而出，現正在育雛，順利的話五月小鳥即可離巢，也代表野外自然繁殖任務成功，屆時將是台灣在國際保育工作重要里程碑，希望大家一起來守護牠們。

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