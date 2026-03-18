歷經17年 台20乙全線拓寬完成

南化國小前是台20乙線全面拓寬的「最後一哩路」，也順利完工。（記者吳俊鋒攝）

南化國小前最後一哩路月初完工 左鎮往返南化更加便捷 帶動山區發展

台南左鎮、南化之間重要交通動脈的台廿乙線，原本路幅僅八到十米，公路局編列經費逐段執行擴建，南化國小前的最後一哩路本月四日完工，歷時十七年的全面拓寬計畫終於大功告成，車流往返更加便捷，也有助於促進山區產業與觀光的發展。

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郭國文協調獲共識並爭取工程經費

最後一哩路在六．二至六．八六公尺處，從南化國小到青果市場附近，長度六六〇米，由於沿途有以土檨仔為主的芒果樹綠色隧道，約八十株，栽種時間將近半世紀，施工前，必須先完成移植。

另外，該路段已近南化鬧區，沿線住戶密集，拓寬時，有民房要先拆除，因此地方阻力較大，讓工程進度受到延宕。立委郭國文介入協調，助公路局與地方取得共識，並爭取到工程經費，讓計畫持續推動，是全面拓寬順利完成的重要關鍵。

經費逾13.5億 路幅拓寬15至20米

公路局雲嘉南區養護工程分局曾文工務段長陳紀瑜感謝地方的配合，讓全線拓寬得以完成任務，除了六K五七〇至六K八六〇的路幅是十五米之外，其餘全都有廿米，對於山區交通助益很大。

沿途電桿地下化 改善130米人行道

陳紀瑜指出，台廿乙線的全面拓寬，著重交通發展，也照顧地方居民，順利完工的最後一段，沿途電線桿地下化，並增設路燈十七座，還有一百卅米的人行道改善，讓沿途住戶出入更安全。

全長逾7.8公里 串連台20線與台3線

台廿乙線全長七．八五五公里，串連山區的台廿線與台三線，是往返左鎮與南化的交通要道，由於車流量漸增，公路局雲嘉南區養護工程分局陸續投入逾十三．五億元經費，從二〇〇九年開始逐段拓寬。

十七年來，曾文工務段拓寬台廿乙線的同時，沿線也新建了三錦橋、九空橋、西埔橋與中坑橋等，在南化農會集貨場前也曾闢外環道，希望透過交通建設，讓山區居民出入更便捷，並帶動產業與觀光的發展。

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