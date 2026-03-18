基隆下修停班停課標準 雙北不跟進

基隆市政府昨宣布，將「未來廿四小時累積雨量三百五十毫米」的停班停課標準，下修至「兩百毫米」，記者會由副市長邱佩琳（中）主持。 （記者俞肇福攝）

24小時累積雨量350毫米改為200毫米 並採行分區判定、分層啟動

基隆市政府昨宣布將「未來廿四小時累積雨量三百五十毫米」的停班停課標準，下修至「兩百毫米」，自今年起實施「分區判定、分層啟動」。基隆市副市長邱佩琳說，新標準採在地風險獨立判斷，提升應變彈性與精準度。台北市、新北市都表示暫不跟進，台北市府對於陽明山的部分，會視實際情況採取彈性應變。此舉恐將打破過去基北北桃四市共同決策的模式。

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基隆95％山坡地 雨勢強累積快

邱佩琳指出，基隆市約九成五為山坡地，且位於東北季風迎風面，每逢鋒面或颱風影響時，降雨往往「雨勢強、累積快」。即使累積雨量未達到中央標準，部分地區仍可能出現邊坡不穩、落石或局部淹水等情形，市府委託海洋大學進行降雨與災害相關研究，最後決定下修停班停課的累積雨量標準。

消防局長游家懿指出，依據中央《天然災害停止上班及上課作業辦法》，未來廿四小時累積雨量達三百五十毫米就停班停課；實務上難以即時反應短時間強降雨的地方風險。市府訂定《基隆市政府天然災害停止上班及上課判斷基準補充規範》已經市務會議通過，今年起採行「分區判定、分層啟動」。

北市府︰審慎評估 四市平台討論

台北市、新北市都表示，仍以交通部中央氣象署發布的雨量預測值為本，維持「未來廿四小時累積雨量預測，不分山區或平地達三五〇毫米」的停班停課依據。

陽明山地區 視實際情況彈性應變

至於陽明山地區是否會另訂準則，蔣萬安表示，基隆因「多山」的地勢評估下修標準，北市也會審慎評估，並將在四市平台共同討論。市府補充說明，會彈性的因應實際情況應變，貫徹以市民安全優先及社會運作的彈性。

新北市政府表示，雨量僅為原則性指標，實際決策仍須視風雨狀況綜合研判。未來是否須一致性發布停班停課，會視情況在四市平台共同討論。

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