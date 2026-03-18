北市免費營養午餐9月上路 家長憂學校無廚房

北市營養午餐免費政策9月將上路，有家長反映少數學校沒有校內廚房或辦理營養午餐。（資料照）

台北市九月起國中小營養午餐免費，有家長擔憂部分學校沒有校內廚房或未辦理營養午餐，配套恐不足；教育局表示，沒有供餐機制的學校是個案，會審慎評估，完全中學國中部供餐則維持既有團膳、熱食部供餐模式辦理。

另外，教育部對北市要加碼行政獎金一至三千元的做法，建議依現有公務人員激勵措施辦理，教育局已著手訂定相關法規，但強調與原先體恤行政人員職務辛苦而給予的獎勵，概念不同，希望教育部能給地方更多的彈性。

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教局︰為個案 將提供協助

台北市九月起國中小營養午餐免費，市議員詹為元表示，有家長反映少數學校沒有校內廚房或辦營養午餐，以完全中學國中部為例，如中崙高中國中部，因校舍限制沒有完整供餐機制；決定供餐方式時，需考慮運輸時間、保溫設備、食品安全與品質穩定度等問題，制度設計應兼顧不同學校條件差異，避免倉促上路。

教育局回應，公私立國中小大部分都有供應學生午餐，沒有校內供餐機制的學校屬個案，後續將會納入整體規劃中審慎評估，視各校實際條件提供協助與輔導。完中國中部已與各校開過會議，各校維持既有供餐模式辦理。

另對中央建議北市要加碼發的行政獎金依公務員激勵措施辦理，教育局發言人、主任秘書鍾德馨表示，激勵措施需訂定相關法規，程序繁複，且與原先體恤行政人員職務辛苦而給予的獎勵，概念不同，希望中央能給予更多彈性。

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