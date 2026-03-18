北捷今推紙本單程票 挨批不環保

北捷宣布今起推出紙本單程票，取代可回收藍色圓形塑膠代幣，被質疑以用完就扔的感熱紙，是製造更多垃圾、不環保。（北捷提供）

以掃描票券QR Code 取代藍色圓形塑膠代幣 北捷︰減少接觸風險

台北捷運今起於全線車站推出紙本單程票，進出站時掃描票券上的「QR Code」即可，但被質疑以用完就扔的感熱紙，取代既有可回收使用的藍色圓形塑膠代幣，是製造更多垃圾、不環保。台北捷運公司回應，為推動票券行動化，現階段以感熱紙輔助，不需清洗消毒，有效減少接觸風險，打造更安全的乘車環境。台北市環境保護局提醒，感熱紙表層塗有特殊複合材質，非純紙張，不具回收價值，依一般垃圾處理。

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「反對聲音」 油墨變糊難辨識 製造垃圾浪費錢

北捷昨公布，今起可透過車站自動售票機購買感熱紙單程票，或下載「台北捷運Go」APP，登入會員帳號購買，將票券上的「QR Code」對準閘門掃碼鏡頭，等待螢幕出現綠色箭頭即可進、出站。隨即在網路引發質疑，認為代幣可回收再利用，換成不可回收的感熱紙，油墨變糊恐不易辨識，浪費紙又浪費錢，未來車站出入口附近恐會滿地紙張，增加站務員、清潔人員的工作量。

「贊成聲音」 紙本污染少 代幣清潔消毒增成本

贊成的聲音則說，塑膠代幣相較感熱紙更難處理，紙本污染較少，兩害相權取其輕，加上今年一月已開放多元支付乘車，新閘門需要長期維護，回收代幣清潔消毒又是一筆錢，改成感熱紙可降低成本。

環局︰感熱紙不具回收價值 一般垃圾處理

北捷說明，每天平均載運逾兩百萬人次，代幣單程票一日使用量約三．五萬至四萬枚，占旅運量約二％，主要是臨時忘記攜帶票卡或外地旅客。代幣需定期回收清潔、消毒、風乾，重新寫入票證代碼再分裝送回各車站，過程涉及水資源、電力及後端運輸等能源耗損，感熱紙無須歷經上述繁瑣流程，又能避免接觸傳染疑慮，讓民眾搭車更安心。

環保局資源循環管理科長林鈺惠指出，感熱紙如電子發票、自動提款機明細表、傳真紙等，表面塗有一層特殊複合材質，非純紙張，不具回收價值，應以一般垃圾處理。

北捷︰代幣7月退場 僅供敬老、兒童等購買

北捷表示，現階段售票機並行販售感熱紙票券與代幣，預計七月全數轉為販售紙張票券。代幣則保留在詢問處，提供給忘記帶卡憑身分證件購票的敬老愛心、兒童等優惠單程票購買使用，也會當成借用廁所或部分車站借道通行的票種。

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