《營建剩餘土石方去化》彰濱設土方暫置場 5月底啟用

立委何欣純（右二）、陳素月（右三）與國土署長蔡長展（右一）聽取彰濱土方暫置場預定地簡報。 （記者湯世名攝）

營建剩餘土石方的電子聯單新制上路後，中部地區因缺乏最終去化場，引發嚴重的工地停工潮，民進黨台中市長參選人何欣純與彰化縣長參選人陳素月，昨天邀集內政部國土管理署等單位至彰濱工業區會勘，官員簡報表示，彰濱崙尾金屬專區有十公頃土地可做暫置場，預計提供四十萬立方公尺的暫置量能，預計五月底啟用，後續交給彰化縣府經營管理。

何欣純、陳素月爭取 國土署會勘

陳素月指出，彰化縣內多項公共工程與民間建案，因土方無處去面臨違約與停工風險，中央雖積極媒合場域，但地方政府因租金與管理壓力而遲遲不願接手，導致政策卡關、業者跳腳，她爭取由中央權責單位主導彰濱暫置場設置，將租金調降壓低，確保土方有去處。

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何欣純則說，她爭取台中港五公頃土地做為暫置場，但台中市政府尚未表明是否接手管理，她會持續溝通；何欣純主張，台中港與彰濱兩處暫置場都應比照台北港、高雄港模式，由中央統一調度資源。

國土署中區工程分署副分署長黃永興簡報說，崙尾金屬專區先規劃出十公頃土地，預計提供四十萬立方公尺暫置量能，國土署長蔡長展則表示，將與縣府合作，讓彰濱暫置場在五月底前開始運作，未來進一步作為最終去化；彰化縣副縣長周傑允諾會接手管理，讓台中與彰化的土方進場，解決燃眉之急。

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