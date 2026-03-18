名間焚化爐環評會 官員搭電梯 長輩爬3樓

南投縣名間焚化爐興建案16日在縣立婦幼館召開二階環評範疇界定會議，因電梯管制，長輩被迫爬樓梯上3樓開會。（陳翰立提供）

鄉長批投縣府蠻橫硬辦在投市 求情才能搭電梯 環局︰維安疑慮管制

南投縣名間焚化爐興建案十六日在縣立婦幼館召開二階環評範疇界定會議，名間鄉長陳翰立痛批縣府當天「鴨霸」管制電梯，讓許多長輩及行動不便民眾被迫爬樓梯上三樓開會，藐視縣民權益。

請繼續往下閱讀...

陳翰立昨在Threads發文表示，他曾提出會議應在名間鄉舉行，但縣府做法既蠻橫又無理，硬要辦在南投市。更令他無法忍受的是，會議場所位於三樓，當天早上許多拄著拐杖、行動不便的年邁長輩，竟然通通被警察擋在電梯外，只能眼睜睜看著官員搭電梯，長輩卻得辛苦爬樓梯。

陳翰立說，婦幼館是照顧老弱地方，電梯是公共設施，婦幼館電梯竟被當做管制區，看到自救會成員必須帶著拄著拐杖的老人家，低聲下氣地去跟警察「求情」才能搭電梯，實在相當諷刺。

縣府環保局回應指出，因前次抗議民眾激進動作，考量出席專家學者及相關人員安全，針對會議場地動線進行管制，不開放電梯使用。但考量行動不便民眾，只要當場提出需求，均會個案開放使用電梯，並由員警護送，當天約有十位民眾使用電梯。

環保局強調，若陳鄉長能約束民眾理性參與會議，不發生衝突行為，縣府認為沒有維安的疑慮，自然無需管制電梯使用。

陳翰立反駁說，任何管制措施都應符合比例原則，不能以安全為由，犧牲民眾基本使用權益。縣府所稱「因抗議民眾激進動作」而採取限制措施，但民眾多次抗議均未出現任何針對環評委員或工作人員的攻擊行為，以此作為全面限制民眾使用公共設施的理由，是否過當，值得社會檢視。

南投縣名間焚化爐興建案，16日在縣立婦幼館召開二階環評範疇界定會議。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法