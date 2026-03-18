傳承百年藝陣 「高雄內門宋江陣」3/21登場

饕客引頸期盼的「宋江大宴」開放訂位。（高市觀光局提供）

全國創意宋江陣頭賽11隊報名 宋江大宴限時上菜 開放電話訂席

百年陣頭文化的「高雄內門宋江陣」，將於本週末（ 廿一日）起至四月五日於高雄內門紫竹寺展開系列活動，其中「全國創意宋江陣頭大賽」共有十一組頂尖隊伍報名，備受期待的「宋江大宴」，即日起開放訂席。

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內門國中、宗興武藝隊 尬陣暖身

「內門國中宋江陣」及「宗興武藝創意宋江陣」昨天熱血沸騰的尬陣交流，市府觀光局長高閔琳、內門紫竹寺主委劉銀城共同為宋江陣頭旗結綵，為活動暖身。

高閔琳說，內門是宋江陣最重要發源地，今年全國十一組隊伍報名「全國創意宋江陣頭大賽」，角逐總獎金二百萬元榮耀；系列活動包括「陣頭拜觀音」，以及榮獲文化部指定為國家重要民俗的「羅漢門迎佛祖」遶境，搭配「文武藝陣大匯演」與「文史導覽小旅行」等。

「青刀巷」古禮迎賓 文武陣頭拜觀音

內門紫竹寺主委劉銀城強調，廿一日開幕將以最高規格的古禮「青刀巷」迎賓，並透過陣頭拜觀音儀式，在地宋江陣、獅陣、牛犁陣等文武陣頭都將齊聚廟埕；重頭戲「羅漢門迎佛祖」遶境，將於三月廿八日、廿九日及四月四日、五日舉行。

重頭戲「羅漢門迎佛祖」 遶境4天

每年讓饕客引頸期盼的「宋江大宴」，今年由神明欽點的掌鼎總舖師薛志龍，率領徒弟端出澎湃佳餚，將於三月廿八、廿九日、四月四日限定舉辦三天，每桌八八〇〇元，即日起開放電話訂席0985-512955。

此外，衛福部旗山醫院今年正式升格為區域教學醫院，並通過急診、急性腦中風、加護病房照護等三項重度級醫療能力評定，急診室與加護病房（ICU）也已擴充床位及設備，確保能承擔區域內更大量的急難救助與重症轉診需求。

「內門國中宋江陣」 及「宗興武藝創意宋江陣」，精彩尬陣表演。（高市觀光局提供）

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