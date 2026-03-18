《就是比進口的好吃》恆春半島洋蔥 陸續採收上市

恆春半島洋蔥採收，供需平衡、價格實惠，消費者把握產季選購。（記者蔡宗憲攝）

時序入春，正是品嚐國產洋蔥的最佳時節！今年南台灣的洋蔥因生長期間氣候穩定，質地細緻且鮮甜多汁，隨著中部產區採收已進入尾聲，將由最南恆春半島產區開始接力供應，目前已陸續進入採收期，台灣消費者整個春夏季節都能吃到高品質的在地洋蔥。

農糧署南區分署表示，今年全台洋蔥種植面積一千三百多公頃，主要分布在雲林、屏東、彰化等地，中部產區採收預計三月底收尾，深受老饕喜愛的屏東恆春半島洋蔥，多數處於關鍵的「結球生長期」，將陸續進入採收期。

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「國產的就是比進口的好吃！」農糧署強調，國內洋蔥年消費量約十三萬公噸，自給率約五成，其餘依賴進口補充，相較於進口洋蔥，國產洋蔥不僅新鮮、辛味適中，烹煮後更是鮮甜軟嫩，由於今年氣候適宜，洋蔥質量俱佳且產期分散，目前市場供需平衡，價格實惠，建議消費者把握產季「搶鮮」選購。

除了供應國內市場，國產洋蔥的品質也獲得國際肯定，本月中旬已有首批外銷日本沖繩。農糧署強調，外銷僅是調節手段之一，重點仍鎖定國內消費，恆春半島因獨特的落山風地理環境，洋蔥含水量較低且蔥味濃郁，極具市場辨識度，深受國人喜愛。

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